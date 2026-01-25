元日テレの後藤晴菜アナ、第2子出産を発表 夫はサッカー選手の三竿健斗…「4人家族の毎日が始まりました」
フリーアナウンサーの後藤晴菜（35）が25日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を発表した。
【写真】妊娠発表時…幸せいっぱいの家族ショットで報告した後藤晴菜アナ
赤ちゃんの写真とともに「先日、女の子を出産し4人家族の毎日が始まりました」と報告。「長い入院期間を頑張って待っていてくれた長女、家族で出産の日を迎えられるようタイミングを図ってくれた次女。2人の可愛い娘たちにたくさんの愛を注いでいきたいと思います」とつづった。
後藤アナは1990年4月12日生まれ、愛知県出身。津田塾大学学芸学部情報科学科を経て、日本テレビに入社。『Going! Sports & News』『所さんの目がテン！』『バゲット』『Oha!4 NEWS LIVE』などを担当し、2024年10月に退社した。その後、フリーアナウンサーとして活躍する。
プライベートでは、2021年にサッカー元日本代表の三竿健斗と結婚。22年10月に第1子女児の出産を発表した。昨年12月7日に第2子妊娠を明らかにしていた。
