お笑いコンビ、マヂカルラブリーが25日、横浜アリーナで公演イベント「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン 0（ZERO） 令和ラジ客浪漫譚 〜横浜アリーナ編〜」を行った。

3年半ぶりの同番組イベントで、野田クリスタル（39）が「横アリー！」とさけぶと赤いペンライトが揺れ「みんなと一丸となってやりたいので、声出していきましょうか」と呼びかけた。横浜出身の野田だが「僕の地元でのライブで」と語ると村上（41）から「どこが地元なんや」と突っ込まれ、横浜アリーナから出身地である横浜市南区弘明寺町までの距離をきかれると「25分くらい」と回答。再び村上から「遠いやないか」と突っ込まれ、笑いが起こった。

一方の愛知県新城市出身の村上は「1回だけコール＆レスポンスをやってみたい」と語り「新城のみんな、盛り上がってるかー！」と呼びかけた。すると、会場の限定的な部分からのみ歓声が起こり、今度は野田が「そこ、関係者席じゃないか？家族だろ！」と突っ込み、村上は「いやいや、野良の新城ですよ」と弁明して笑わせた。

イベントではマグロの解体ショーを行ったほか、番組の人気コーナー「エール！心の当たり前」スペシャル版としてマッチョ10人が花道でポージング、会場のリスナーと野田ゲー「スーパー野田ゲー PARTY＆WORLD」での対決企画、ゲストのFUJIWARAの藤本敏史と、マッチョ芸人のリボルバー・ヘッドを交えたトーク企画なども行って盛り上げた。

エンディングはトロッコに乗って会場を1周し、野田は「次はぜひ東京ドームで」と意気込んだ。村上は「（地元の）新城の野外とかでも」と語り、野田が「それ、ただの外だろ」と突っ込んで笑いを誘っていた。