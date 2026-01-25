赤ちゃんへの愛が深すぎるわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で227万回再生を突破し、「赤ちゃんが可愛いんだね」「感情ダダ漏れてて好き」「母性爆発してるw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃんが見当たらない！』とパニックになる犬→家族愛に溢れた『焦りすぎている光景』】

赤ちゃんが見当たらない！

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」の投稿主さんは、柴犬の『こむぎ』ちゃん、豆柴の『わらび』ちゃんと暮らしています。こむぎちゃんとわらびちゃんは、一緒に暮らす娘さん『ひより』ちゃんのことが大好き！！ひよりちゃんがお風呂に入っていると、必死に探し回るのだそうです。

こむぎちゃんは、ひよりちゃんが入浴後の着替えなどを行う台にいると考えた模様。何度も台に前足をかけ、ひよりちゃんが現れないかチェックしていたとか。なかなか姿を見せないひよりちゃんが恋しくて、訴えかけるようにママを見つめてきたそう…。

焦って探し回る柴犬たち

ひよりちゃんが消えたと勘違いしたこむぎちゃんは、「ワオー」と悲痛の声で鳴いたといいます。ママが「お風呂にいるよ」と言っても、不安が大きすぎて泣き続けていたとか。あまりに切ない鳴き声に、見ている方まで胸が締め付けられます…！

一方、わらびちゃんも、ひよりちゃんがどこに行ったのか気がかりでなりません。背伸びして台の上をチェックしたといいます。「そこにいないよ」と教えても、うろたえて部屋中を散策するわんこたち…。

お風呂場へ行って納得

こむぎちゃんとわらびちゃんがパニックを起こしていると、お風呂場から「出るよ～」とパパの声。そこで、わらびちゃんがお風呂場を確認しにいくことにしたようです。お風呂場の扉をクンクン嗅いだわらびちゃんは、「ここにいたか」とやっと納得したといいます。

次いで、こむぎちゃんもお風呂場偵察へ。ひよりちゃんがお風呂に入っていることを理解し、静かに立ち去って行ったのでした。ひよりちゃんへの愛が強すぎて、母性が爆発してしまったこむぎちゃん＆わらびちゃんなのでした♡

家族愛あふれる光景に思わずホッコリした人は多い様子。「一所懸命喋ってるの可愛い」「優しさに包まれた光景」「ずっと優しく見守ってあげてね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。