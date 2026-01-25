ある雪が積もった朝、散歩に出かけたぶん太くんとパパさん。飼い主さんが二人を迎えに行くと、パパさんよりも早く飼い主さんに気付いたぶん太くんの嬉しそうな反応が可愛すぎると評判になりました。

「お父さんより素早く気付くぶん太君、偉いぞ」「ガン見している」と反響を呼び、74万回以上再生されています。

【動画：朝、散歩中の犬とパパを『こっそり迎えに行った』結果→犬が先に気づいて…愛おしすぎる光景】

パパさんより早く気づいたぶん太くん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『bunta_gram11』へ投稿された、柴犬「ぶん太くん」の様子です。雪が積もる中朝の散歩へ出かけたぶん太くんとパパさんを、飼い主さんは迎えに行くことにしたのだそう。

到着すると、今まさにお迎えの連絡をしようとスマホを操作中のパパさん。いつ気付くかなと車の中で待っていると、何やらこちらを見つめる視線が。なんと、真っ先に気づいたぶん太くんがこちらを見つめていたのでした。

お迎えが嬉しくてたまりません

やがて、ようやく車に気づいたパパさんと一緒にやって来たぶん太くん。その足取りはなんだか余裕たっぷりで、「待たせちゃってごめんね、僕は気づいてたんだけどね」とでも言っているかのような堂々ぶり。

車に乗り込んだぶん太くんは、暖かい車内でいそいそと飼い主さんの傍へ。そんな様子から、大好きな飼い主さんがお迎えに来てくれたことに気付いた時とても嬉しかったんだろうな、ということが伝わってくるようでした。

お散歩が大好きなぶん太くん

トイレは外でする派ということもあり、散歩は必須だというぶん太くん。そのためどんなに雨や雪が降っても、飼い主さんご夫婦はぶん太くんとの毎日の散歩を欠かすことはないのだそうです。

この日のように雪が積もっていてもぶん太くんは元気一杯で、光る首輪をつけてキラキラしながら、夜の散歩も大はしゃぎなのだとか。これからも、そんなぶん太くんの楽しそうな姿がたくさん見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「とってもお利口さんですね」「ママさんのこと大好きだからすぐ分かっちゃうのですね！」「可愛すぎて乗せてあげたいです」「ひょっこり見てらっしゃる」など、可愛いぶん太くんの姿に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『bunta_gram11』では、人間だけではなく犬も病院も大好きだという甘えん坊な柴犬「ぶん太くん」の楽しい日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bunta_gram11」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。