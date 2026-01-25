2026年1月26日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
あいまいな態度はトラブルのもとに。YESやNOをハッキリ伝えて。
見栄を張ると後悔するかも。ありのままの自分でいよう。
気持ちが後ろ向きになりがち。自分を鼓舞する必要あり。
義理人情を大切に。合理的過ぎると人を怒らせることに……。
頭の中が混乱しがち。落ち着いて筋道を考えることが大事な日。
責任感の強い日。でも人に同じことを強要するのはNG！
心がソワソワと落ち着かないかも。音楽を聴いて気分転換を。
旅行のチャンス。それが無理でもちょっと遠出しよう。
金運に波乱あり。どうせ使うなら将来のために投資して。
意欲満々。直感的にいけると思ったことは即実行しよう。
誰かのまねはトラブルのもとに。自分に対して自信を持って。
運気はパワフル。後回しにしていたことをクリアしよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
あいまいな態度はトラブルのもとに。YESやNOをハッキリ伝えて。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
見栄を張ると後悔するかも。ありのままの自分でいよう。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
気持ちが後ろ向きになりがち。自分を鼓舞する必要あり。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
義理人情を大切に。合理的過ぎると人を怒らせることに……。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
頭の中が混乱しがち。落ち着いて筋道を考えることが大事な日。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
責任感の強い日。でも人に同じことを強要するのはNG！
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
心がソワソワと落ち着かないかも。音楽を聴いて気分転換を。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
旅行のチャンス。それが無理でもちょっと遠出しよう。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
金運に波乱あり。どうせ使うなら将来のために投資して。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
意欲満々。直感的にいけると思ったことは即実行しよう。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
誰かのまねはトラブルのもとに。自分に対して自信を持って。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気はパワフル。後回しにしていたことをクリアしよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)