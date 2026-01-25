timelesz・寺西拓人、全身赤ジャージ＆前髪を下ろして登壇 観客は興奮「キャー」報道陣からは“要望”も
8人組グループ・timeleszの寺西拓人（31）が25日、都内で行われた映画『迷宮のしおり』の公開御礼舞台あいさつに登壇。全身赤色のジャージに前髪を下ろした姿で登場し、ファンが黄色い歓声を上げた。
【写真】「キャー」全身赤色ジャージで前髪を下ろしたtimelesz・寺西拓人
寺西は役柄にちなんで真っ赤な姿で登場。姿を見せた瞬間、観客は「キャー」と歓声を上げた。
クールな風貌の一方で、前髪を下ろして目が見えにくい姿に、報道向けの撮影では「前髪を上げてください」との“要望”も。寺西は笑みを浮かべながら髪を少し上げていた。
本作は、『マクロス』『アクエリオン』シリーズなどを手掛けたアニメ監督・河森正治氏の初オリジナル劇場長編アニメーション。河森監督が「歌」「SF」に、誰もが共感できる「スマートフォン」あるあるを組み合わせ、エモーショナルな異世界青春脱出劇として描きだし、新たなフィールドへと挑む。
舞台あいさつには寺西のほか、新しい学校のリーダーズのSUZUKA、俳優の齋藤潤、河森氏が登壇した。
