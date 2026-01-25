「SUNトピ」、高安奈緒子・気象予報士です。寒の内の今、大忙しの場所を取材してきました。

これは紙漉（す）き、和紙ですね。現在、卒業証書用の和紙作りが最盛期を迎えています。こちらでは3万枚近く作られるそうです。

丁寧に漉き上げられた和紙は、同じものは一つもなく、耐久性も優れているそうです。人生の節目に貰う卒業証書には、うってつけですね。紙を漉く際、細かくした楮（こうぞ）の繊維にトロロアオイの根から採れる「ネリ」という粘液を加えることで、繊維が水中に均一に分散し紙漉きがしやすくなるそうです。

烏山和紙の里 福田博子さん

「（ネリは）大変温度に敏感で、水が温まると、とろみが消えてしまう。冷たければ冷たいほど、いい和紙ができる」

私も紙漉きに挑戦してみました。

高安奈緒子・気象予報士

「重たい！あー、よっちゃった！」

烏山和紙の里 福田博子さん

「これが初めての方ができるオリジナルマークです。」

「難しい！こんなに一枚の紙を作ることが大変だなんて…重くて大変でした」

職人さんはいとも簡単にやられていましたが、なかなか上手にできませんでした。