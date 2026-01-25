ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は終日、安定板が装着された25日の最終日12Rで決勝戦が行われ、末永和也（26＝佐賀）が“スーパーアミダマシーン”抽選でつかんだ1号艇を生かしてインから逃げ切り1着。7代目チャンプ襲名となり、地元からつで開催されるSGクラシック（来年3月23〜28日）の優先出場権を獲得した。2着に茅原悠紀、3着は新田雄史。

若きダービー王が巻いたチャンピオンベルトは「僕は細過ぎるんで。（プレゼンターで元プロボクサーの）村田（諒太）さんはゴツいなと。これ僕、絶対似合っていないな…」と照れくさいものだったか。“豪運”を味方に王座を奪取した7代目チャンプは「運に身を任せて。全ては運です」と幸運の女神に感謝したが「（地元）からつのクラシックの権利を獲れたのが、凄くうれしくて。この大会は運が大きいと思うんですけど。獲るつもりできたので、1号艇を獲れたのが要因かな」と強運を“引き寄せ”たのはモチベーションの高さだった。

佐賀支部の後輩、定松勇樹が17日の芦屋G1・73周年記念を制覇したばかり。

「サダがクラシックの権利を獲れて『おめでとう』って。僕も絶対行きたかったので、頑張ろうと思っていました」

今節は「スポーツニッポン賞協賛レース」の1回戦を勝利し、準決勝戦は2着。抽選で絶好枠を獲得する強運を発揮した。「今のメンタルの状態で、いい調子で行けると思います」と心の余裕も生まれている。

昨年10月の津ダービーでSG初優出で初優勝を達成。予選2位で巡ってきた優出1号艇の大チャンスを逃さなかった。GP初出走、賞金ランク5位で、トライアル2ndから登場した。直前のとこなめG1・72周年も制し、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったが、幼少のころから夢見ていた最高峰の舞台で苦戦を強いられた。「緊張と…調整もうまくいかず。完璧に浮足立っていました。でもGP優出とかしていたら、燃え尽きていたかも」と苦境をバネに新年からリセット。

今年に入って3節連続優勝と好調モードが続く。「ここまで運がいいと、このあとが怖い」が、「フライングを切ったら終わるので、切らないように」と気を引き締める。副賞の高級外国車BMWの行き先は「迷い中です」と笑顔を見せた。

◇末永 和也（すえなが・かずや）1999年（平11）2月16日生まれ、佐賀県出身の26歳。佐賀支部の124期生として2019年5月1日からつでデビュー。2022年10月10日の若松3Daysバトルトーナメントで初優勝。通算成績は57優出21V（うちSGは昨年10月26日の津ダービーの1V、G1は23年2月17日の若松九州地区選など4V）。同期に佐藤航、高憧四季、前田翔ら。1メートル73。血液型A。