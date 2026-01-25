黒木ひかり、美ボディ際立つビキニショット公開「メリハリのあるスタイル」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】女優の黒木ひかりが1月24日、自身のInstagramを更新。タイを訪れた際のビキニショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ハタチの高校5年生で話題呼んだ25歳美女「メリハリのあるスタイル」ビキニ姿
黒木は「前旅行した時の思い出」とつづり、タイ旅行でのプールサイドショットを投稿。抜群のプロポーションが際立つビキニ姿でベンチに腰掛け、リラックスした様子を披露した。また、「プール入ったけど深すぎて足つかなくて焦ってるやつ（笑）」と記し、足がつかなくて焦っているお茶目な姿も動画で公開している。
この投稿には「メリハリのあるスタイルで素敵」「セクシー」「笑顔が可愛すぎる」「綺麗」「楽しそう」「ビキニがめっちゃ可愛い」「憧れのスタイル」と反響が寄せられている。
黒木は2000年6月25日生まれ。ABEMA「太陽とオオカミくんには騙されない」（2018）や「ウルトラマンZ」（2020年）などに出演。女優やグラビアの活動を行っている。留年を繰り返し、高校を5年半で卒業した黒木は“ハタチの高校5年生”と話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
