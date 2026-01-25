「今日好き」瀬川陽菜乃、クールな私服姿で圧巻美スタイル披露「体の半分以上脚」「脚が長くて綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が1月24日、自身のInstagramを更新。展示会を訪れた際のクールな装いを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「体の半分以上脚」超ミニ丈コーデ
瀬川は「まだ余韻にひたってる＠laguagemさんの展示会」「ほんとに可愛いお洋服が多すぎて迷ってる時間も幸せでした 届くのが楽しみ改めて好きです」とつづり、展示会を訪れた際の自撮りを複数枚公開。黒のトップスに深緑のレザージャケットを羽織り、ボリュームのある白黒のミニ丈ボトムスと黒のロングブーツを合わせ、美しい脚が際立つクールなコーディネートを披露している。
この投稿には「体の半分以上脚」「脚が長くて綺麗」「スタイルの良さが際立ってる」「かっこいい」「可愛すぎ」「私服センス抜群」「カジュアルなのに上品」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」17歳美女「体の半分以上脚」超ミニ丈コーデ
◆瀬川陽菜乃、美脚際立つクールな展示会ショット公開
瀬川は「まだ余韻にひたってる＠laguagemさんの展示会」「ほんとに可愛いお洋服が多すぎて迷ってる時間も幸せでした 届くのが楽しみ改めて好きです」とつづり、展示会を訪れた際の自撮りを複数枚公開。黒のトップスに深緑のレザージャケットを羽織り、ボリュームのある白黒のミニ丈ボトムスと黒のロングブーツを合わせ、美しい脚が際立つクールなコーディネートを披露している。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿には「体の半分以上脚」「脚が長くて綺麗」「スタイルの良さが際立ってる」「かっこいい」「可愛すぎ」「私服センス抜群」「カジュアルなのに上品」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部
【Not Sponsored 記事】