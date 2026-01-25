「D.LEAGUE」を推し活目線で深掘り♡ 人気Dリーガー【TAKIさん＆HINATAさん】に独占インタビュー！

世界最高峰のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で注目を集めるSEGA SAMMY LUXのTAKIさんとHINATAさんがRayに登場！「プロダンサー人気投票ランキング」で1位・2位を獲得した2人に、結果を受けての率直な想いや、“推される側”だからこそ語れるD.LEAGUEの魅力、おすすめの推し活方法をたっぷり教えてもらいました。ファンはもちろん、これからD.LEAGUEを知りたい人も必見の内容です！

大熱狂！「D.LEAGUE 25-26 ROUND.4」が開催

1月9日（金）、TOYOTA ARENA TOKYOにて、世界最高峰のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 25-26 REGULAR SEASON ROUND.4 BLOCK VIBE」が開催されました。 シーズンの折り返し地点となる今ラウンドでは、8チームが魂をぶつけ合う白熱のバトルを展開。会場は終始、熱気と歓声に包まれました。 1st Match：M&A SOUKEN QUANTS vs DYM MESSENGERS（29.1-70.9） ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 2nd Match ：Valuence INFINITIES vs KADOKAWA DREAMS（48.2-51.8） ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 3th Match：CHANGE RAPTURES vs FULLCAST RAISERZ（38.4-61.6） ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 4th Match：LIFULL ALT-RHYTHM vs SEGA SAMMY LUX（44.1-55.9） ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 なかでも注目を集めたのが、BLOCK VIBEの4th MATCH。SEGA SAMMY LUXが、ついに悲願の初勝利をつかみ取り、会場を大きく沸かせました。 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ACE PERFORMANCE、そして今回の作品ディレクションを務めたチームリーダーのTAKIさんは、 TAKI「悔しい結果ばかりが続いていましたが、それでも僕たちが頑張れた理由は、やっぱりファンのみなさんの存在です。常日頃から応援してくださるおかげで、今日の勝利があると思っています。残りの試合も少なくなってきましたが、ここからはすべて“勝ち”を、勝利を届けられるように全力で挑み続けます。これからもLUXの応援をよろしくお願いします」 感謝の気持ちと意気込みをコメント。 ここからのSEGA SAMMY LUXの戦いに、ますます目が離せません。 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26

ランキング上位の2人を直撃！TAKIさん＆HINATAさん独占インタビュー

推し活がもっと楽しくなる♡ D.LEAGUEの魅力と会場の楽しみ方

さらに、“推される側”の2人だかこそ語れる、D.LEAGUEの魅力や会場での楽しみ方についてもたっぷり教えてもらいました。 推し活に欠かせない、D.LEAGUE公式アプリ内の注目機能「FAV」を活用した特別なイベント情報もご紹介。 “これからD.LEAGUEを知りたい人”に向けた内容になっているので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。 Check! D.LEAGUEを見たことがない人に伝えたい！D.LEAGUEの魅力とは？ HINATA「なんといっても、D.LEAGUEにはもう超人しかいないです（笑）。本当に有名なダンサーがたくさんいますし、ひと目見れば『また来たい』と思えるようなDリーガーが、約1ヵ月間、命を削って作った作品を会場で生で見て楽しんでいただきたいです」 Check! 会場での楽しみ方は？ TAKI「会場で見るパフォーマンスは本当に日本一のものだと思うので、生で体感してほしいです。出場しないグループもハーフタイムショーでその日限りのスペシャルなステージを披露しているので、そこも面白いかなと思います」 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 ©D.LEAGUE25-26 TAKI「あと、『FAV感謝祭』というのもあり、ファンの方に直接会って、私物にサインをする機会もあるので、推しのDリーガーを見つけて、ぜひ推し活も楽しんでいただけたらなと思います！」 FAV感謝祭ってどんなイベント？ D.LEAGUE公式アプリのFAV機能リニューアルを記念して開催される、ダンサーからの特典がもらえる特別イベント。

シーズン中に全3回実施され、FAV投票数やランキング条件をクリアすると、ダンサーからの感謝動画プレゼントやサイン会、写真撮影会といった豪華特典が用意されています。

投票はROUND当日だけでなく、期間限定の「ゲリラFAV投票イベント」でも可能で、Dゴールド購入やミッション達成によってポイントを獲得できます。

More！勝利を収めた日の2人の夜ご飯は…？

Rayの動画インタビューで、「試合に勝った日のご飯はおいしいです」と話してくれたHINATAさん。 悲願の初勝利を収めた試合終了後の夜、2人はいったいなにを食べたのでしょうか…？ HINATA「家族が東京に来ていたので、一緒にもんじゃを食べに行きました」 TAKI「僕はメンバーとラーメンを食べて、ビールで乾杯しました」 HINATA「写真が送られてきました！」 勝利のあとのエピソードからも伝わる、Dリーガーたちの魅力。コートの上で見せる真剣なパフォーマンスはもちろん、舞台裏の人間味あふれる一面も、D.LEAGUEならではの見どころです。 これからどんな熱いバトルが繰り広げられていくのか。今シーズンのD.LEAGUEから、ますます目が離せません！

ライター Ray WEB編集部

Ray WEB編集部 大竹萌寧