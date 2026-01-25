いよいよ２０２６年のＪリーグ開幕（百年構想リーグ・２月７日開幕）が約２週間後に迫る中で、各クラブの陣容もそろいつつある。Ｊ１では川崎が東京ＶのＤＦ谷口栄斗や岡山ＧＫブローダーセンなど、Ｊで実績ある選手の獲得に動いた例や、神戸が清水を退団した元日本代表ＭＦ乾貴士を獲得するなど、目を引く移籍もあった中で、例年と比べると全体的に動きが少ない印象があった。クラブ関係者やエージェントからも「この冬は静かなオフですね」と聞く回数が多かったように感じる。

今冬のＪ１リーグにおける新加入選手（新卒加入、ユースからの昇格、期限付き移籍復帰を含む）を数えると、１月２５日時点で計１８９人。２５年の２２２人、２４年の２２３人（各年、１月中までの加入数）と比較すると、約１５パーセントほど減少している。中でも顕著だったのが、他クラブからの獲得。２５年の１６３人から、今季は１１７人と、約２８パーセントの大幅減となった。昨季王者の鹿島は０人（２５年は６人）、天皇杯王者の町田は期限付き移籍からの復帰の２人のみ（２５年は１３人）と、極端に動きの少ないクラブもあった。

その理由について、移籍市場に精通するエージェントは「やはり２６年秋（８月）から始まるシーズンを見据えていることが大きい。（半年間の特別シーズンと２６―２７年シーズンを合わせ）１・５年シーズンと考えているのではないか」と語る。百年構想リーグは昇降格がないこともあって、ここでチームを大きく入れ替えるのではなく、２６年秋に始まる新シーズンに備え、今冬の資金投入を避けたクラブもあると見られる。

また前出のエージェントは「Ｊ２などで活躍した若手が、Ｊ１にステップアップした例も今冬は少ないのではないか」とも話した。現在もＪ２からＪ１など、ステップアップの移籍例は多いが、２０歳前後の若手がＪ１に引き抜かれる、という傾向には変化が見られる。今冬、海外移籍した水戸ＦＷ斎藤俊輔（ベルギー１部ウェステルローへ）や、鳥栖ＦＷ新川志音（ベルギー１部シントトロイデンへ）のように、Ｊ２から直接欧州に移籍する事例が増加。欧州移籍を目標とする若い選手たちにとって、Ｊ１で活躍せずともＪ２で結果を残せば、欧州への道が開けるという状況になりつつある。この傾向は欧州と同じく秋春制にシーズン移行する今後も、継続される可能性は高い。

円安への懸念により外国人選手の補強に動くチームが少なくなるなど、さまざまな要因が重なり、やや冷え込んだ冬の移籍市場。一方で４月８日まで登録ウインドーは開いており、追加登録期間は５月１日までと定められている。今季中に来季を見据えた早めの動きを見せるクラブが出てくる可能性もある。補強は決して積極的に動けば正解ではないが、その質をいかに高められるかがチームの浮沈に関わることは確か。シーズン移行に伴うイレギュラーの中で、“勝ち組”となるクラブが出てくるのだろうか。（サッカー担当・金川誉）