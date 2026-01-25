昨年大みそかの紅白歌合戦に初出場し、強烈な印象を残したちゃんみな。年明けにはトーク番組で子育てや結婚生活を語るなど、飾らないトークとプライベートを披露し、ますますファンが拡大中。今度はプライベートで遭遇した初対面の芸能人もとりこにしたようだ。

タレント・ＪＯＹが２４日、Ｘで「今ご飯食べてたら女の子に『ユージ？』って話しかけられたのよ。 いやＪＯＹね！って言ったら相手がまさかのちゃんみなでした。 僕のスマホで自撮りして去って行ったよ。初めて会ったちゃんみなのどすっぴんの写真がカメラロールに残されてる摩訶不思議な夜です。」と投稿。「どすっぴん」のちゃんみなから「ユージ」と間違うという鉄板ネタで話しかけられ、さらにすっぴんなのに、ＪＯＹのスマホで自撮りして去っていったことを説明した。

この投稿はすさまじい反響を呼んでおり、２５日、ＪＯＹは「リプ欄、信じられない数のインプゾンビ発生してる。笑」と驚いた。

ＳＮＳ上では「初対面なのにＪＯＹ専用のボケで声をかけるちゃんみながすごい」「初対面のＪＯＹさんのスマホで自撮りしちゃう強心臓…まさにＱｕｅｅｎですね。摩訶不思議だけど羨ましすぎる夜！」「そのやり取りのテンポ感、想像しただけで笑える」「どすっぴんちゃんみなうらやましい…！」「うわ、それ完全に伝説の夜じゃん…日常感ゼロのミラクル体験すぎるｗ 一生に一度レベルのネタだねこれ」「カメラロール神聖化決定」などの声があがっている。