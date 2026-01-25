上野動物園、パンダ「シャオシャオ」「レイレイ」観覧終了・最終日の様子を動画公開 出発予定＆呼びかけ「沿道でのお見送りなどはご遠慮ください」
東京・上野動物園は25日、公式サイトを更新し、ジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」の観覧が終了したことを報告した。
【動画】上野動物園、パンダ「シャオシャオ」「レイレイ」最終観覧の様子
サイトでは「1月25日（日）をもちまして、ジャイアントパンダ2頭の観覧が終了しました。これまで多くのみなさまに『シャオシャオ』と『レイレイ』の成長を温かく見守っていただき、誠にありがとうございました。2頭は明後日1月27日に、上野動物園を出発して中国の飼育施設に向かいます。どうか最後まで、温かく見送っていただけましたら幸いです」とメッセージ。
「本日の最終観覧のようすをお届けします」と写真を複数掲載。さらに、YouTubeには25日撮影の動画を公開した。
このほか「2026年1月27日（火）に、ジャイアントパンダ搬出作業のため、一部園路が一時的に通行止めとなります。なお、通行止め時間中は迂回路をご利用いただけます」と迂回路を案内。
同日はシャトルバスの運行も終日休止となる。「当日ご来園のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、安全確保のためご理解とご協力をお願いいたします」とし、「なお、安全な輸送路を確保するため、沿道でのお見送りなどはご遠慮ください」と呼びかけた。
