台湾のヤクルト風飲料の巨大さがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】業務用のごまドレッシングと間違えそう

「おわかりいただけるだろうか？ 台湾のヤクルトのボトルの大きさを…」



と台南市のスーパーマーケット、カルフール安平店で撮影した写真を紹介したのは「台湾行きたい」さん（@esthebird）。



比菲多（ビーフェイドゥオ）という台湾のメーカーが出しているヤクルトによく似た乳酸菌飲料なのだが、日本のように65mlとか80mlといったサイズ感ではなく、まるで柔軟剤のような巨大さだ。



タピオカティーなど甘い飲み物が好まれることで知られる台湾だが、まさかヤクルト的な飲み物もこんなに大量消費していようとは…。



台湾行きたいさんにお話を聞いた。



ーーどのようなコーナーで見かけられたのでしょうか？



台湾行きたい：牛乳や乳飲料などを置いている冷蔵ショーケースでした。



ーーこの光景をご覧になった感想を。



台湾行きたい：サイズ感は…リプされている方の意見にもありました「柔軟剤のボトル」でした。あと、リプされてる方のなかに、これはヤクルトではなく、類似の乳酸飲料とのご指摘がありました。個人的な印象ですが、台湾は牛乳が高級品ということもあり、乳飲料、乳酸菌飲料が人気のように感じました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



台湾行きたい：驚きしかないです。そして、皆さん、ヤクルトがお好きなんだなぁと感じました。私ももちろん好きですが（笑）。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「凄い、。 私が買ったヤクルトも大きかったけど特大サイズだ。 2Lかな？」

「大きい！思わず笑っちゃうンダー。台湾ドラマを見てると、仕事中の同僚に『お疲れ！』って養樂多(ヤクルト)を渡す場面がよく出てくるよね。日本ならコーヒーになるところ。文化の違い、面白いンダー♪」

「1177mlで65台湾元=325円くらい？日本のピルクルみたいなコスパやな」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なお台湾行きたいさんは今回の反響に乗じて台湾旅行をPRしたいということなので次のメッセージを紹介する。「多くの人に台湾を訪れて欲しいです。皆さん一人一人それぞれに楽しい発見があると思います。是非！台湾へ旅行して欲しいです。そして、その報告ポストが流れてくるのを楽しみにしてますっ！」台湾行きたいさんのSNSでも数多くの台湾情報が紹介されているので、ぜひ参考にされたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）