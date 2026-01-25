【義両親に…バラすな！】凸って責めてきた義両親「ぜんぶ私のせいなのね…」＜第6話＞#4コマ母道場

妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？　考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。

第6話　優しかった実両親。一方で義両親は……？



義両親の何気ない言葉の数々に、マユさんは深く傷ついてしまったのだそう。義両親も決して悪気があったわけではありません。マユさんの流産を聞いたらすぐに駆け付けてくれるほど心配をしてくれていたのです。しかしマユさんを想っての言葉は、そのときのマユさんに届くことはなく、むしろマイナスな捉え方をされてしまいました。当時の状況を思えば、マユさんに言葉をかけること自体が難しかったのかもしれません。そんなマユさんの心の機微を感じ取れたのが実両親だった……ということでしょうか。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙