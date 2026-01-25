絵本の魅力を伝える、「たかさき絵本フェスティバル」が高崎シティギャラリーで始まりました。

絵本の魅力を上質な絵画や物語から感じてもらおうと始まった、たかさき絵本フェスティバル。地元のＮＰＯ法人「時をつむぐ会」が毎年、開いています。３２回目を迎える今年は、児童文学を出版する東京の評論社の絵本原画など２５０点を紹介しています。

「雨、あめ」という作品の手書きのスケッチには、文字はなく、絵だけで表現されています。雨の中で姉と弟が遊ぶ様子が描かれ展示会では、スケッチと製本された絵本を見比べながら鑑賞することができます。

また、去年１月になくなった画家ＭＡＹＡＭＡＸＸさんの追悼展も同時開催されています。ＭＡＸＸさんは、動物をモチーフにした絵本を数多く手がけていて、最後の絵本作品となった「エゾシカ」の全ての原画が紹介されています。

このほか会場には、色鉛筆や刺繍など、さまざまな技法で描かれた原画も展示されています。「たかさき絵本フェスティバル」は、来月３日まで高崎シティギャラリーで開かれ、期間中はギャラリートークやワークショップなども行われます。