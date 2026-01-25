¡ÖÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¸øÉ½¤«¤é6Ç¯¡Ä»þÇ¤»°Ïº¤Î34ºÐÂ©»Ò¡¢ÍÌ¾½÷Í¥¤Èà¤ª¿©»ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÃÊ¡¹¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡¡×
Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÏÂ¤ä¤«¥à¡¼¥É¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»þÇ¤»°Ïº(67)¤òÉã¤Ë»ý¤Ä34ºÐÇÐÍ¥¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò²á¤´¤¹à¤ª¿©»ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤ª¿©»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¥à¡¼¥É¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»þÇ¤Í¦µ¤¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸ÍÄ«¹á¡¢º£ÀôÍ¤Í£¤È¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þÇ¤¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡¡×¡ÖÃÊ¡¹¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¾ù¤ê¡×¡Ö»þÇ¤»°Ïº¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤òÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç²á¤´¤·¤¿»þÇ¤¤Ï11ºÐ¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯¤Ë»þÇ¤»°Ïº¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£