¿å¼ùÆà¡¹¡Ö£·£·ºÐ¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦°ì²ó£²£µ¼þÇ¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×£²£µ¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¡¡À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¿å¼ùÆà¡¹¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Î£Á£Î£Á¡¡£Í£É£Ú£Õ£Ë£É¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ö£É£Ó£É£Ï£Î£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö£Î£Á£Î£Á¡¡£Í£É£Ú£Õ£Ë£É¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ö£É£Ó£É£Ï£Î£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡×¤Ï¡¢¿å¼ù¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¤ÎÅöÆü¤È¤Ê¤ëºòÇ¯£±£²·î£¶Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ£·ÅÔ»Ô£±£´¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢£²£³Æü¤«¤é£³Æü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï·×£²Ëü£¶£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤È¡¢¾ìÆâ¤Ë¤È¤É¤í¤¯ÂçÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¿å¼ù¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡¢Åìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ª¡×¤ÎÀä¶«¤È¡¢£±¶ÊÌÜ¡Ö£Õ£Î£Ì£É£Í£É£Ô£Å£Ä¡¡£Â£Å£Á£Ô¡×¤ÎÇ®¾§¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Öº£Æü¤ÏºÇ¹â¤ÎÌë¤Ë¤¹¤ë¤¾¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖÇïÆ°¡×¤ä¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê´ë²è¤Ç£·ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¾¯Ç¯¡×¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î£±¤Ä¡ÖÌ´¸¸¡×¤Ê¤É¤Ç£¹£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¬ºÇ¹âÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö£é£î£î£ï£ã£å£î£ô¡¡£ó£ô£á£ò£ô£å£ò¡×¤ÇÄù¤á¤ÆÌó£³»þ´Ö£²£°Ê¬¡¢Á´£²£¶¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿å¼ùÆà¡¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡£¡Ö¡ÊÆà¡¹¤Î¡Ë£·£·ºÐ¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦°ì²ó£²£µ¼þÇ¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢³Ð¸ç¤·¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¾ìÆâÁ´ÂÎ¤¬Âç´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿å¼ùËÜ¿Í¤«¤éº£Ç¯£··î£¸Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ã£Ò£É£Í£Ó£Ï£Î¡¡£Â£Õ£Ì£Ì£Å£Ô¡×È¯Çä¤È£¹·î£²£²¡¢£²£³Æü¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥é¥¤¥Ö¡Ö£Î£Á£Î£Á¡¡£Í£É£Ú£Õ£Ë£É¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ç£Ò£Á£Ã£Å£²£°£²£¶¡Ý£Ï£Ð£Õ£Ó¡¡¸¡Ý¡×¤ò¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤âÇúÁö¤·Â³¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£