ボートレース尼崎のプレミアムＧＩ「第７回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は２５日、粉雪がちらつく中、安定板を装着して１２Ｒで決勝戦が行われた。３号艇の茅原悠紀が３コースをカドに引き２対４で始まったレースは、茅原のまくりを止めてイン先マイに成功した末永和也（２６＝佐賀）がスリット裏から独走に持ち込み先頭でゴール。からつ、下関に続く今年３節連続３回目のＶを通算４回目のＧＩ優勝で飾った。

末永が駆る４３号機は前節のＶ機（井上一輝）。引いた時は「最近はエンジン抽選運がいいな」と思ったそうだが、生命線の出足、回り足は最後までしっくりこなかった。さらに、エンジンパワー横綱級の瓜生正義と茅原が２、３コースに控え、茅原はスタート展示から３カドに引き、攻める気満々だ。

決戦前は「追い風が強くなったし、ターンもしっくりこないんで緊張しました」と機力面もコンディションもピンチを迎えた。どれだけ緊張していたかは「茅原さんは３カドだったんですか？ それもスタート展示から？」と進入隊形を全く認識していなかったことからも分かるが、裏を返せば「それだけ集中していたんだと思います」とド天然を強みに変えた。

１Ｍは文句なしのターンで先マイに成功し「スタートは放りました。１Ｍは張らないとターンできないと思ったので張らせてもらいました。サイドがかかってくれましたね」と完調未満の足でも堂々の逃げ切り勝ちを収めた。



昨年後半は１０月に津ダービーでＳＧ初優勝を飾ると１２月にはとこなめ７２周年記念Ｖ、そして今年は正月から３連続Ｖだ。決勝戦の枠番抽選で１号艇を引いたことも含め「最近、うまく行き過ぎ。運が向いている」と実力を謙遜しながら「この流れに身を任せてタイトルを取れるうちに取りたい」と意欲的だ。

今節、末永が渇望したのは佐賀の盟友・定松勇樹がすでに持っている「来年のからつクラシックの権利を取ること」だった。その目標は一発回答で達成したわけだが、この先も続く記念、ＳＧ戦線でどんな成果を上げるのか、期待値は爆上がりだ。