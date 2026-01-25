女優の長澤まさみがＳＮＳを更新し、「懐かしい写真」を公開した。

１日に映画監督の福永壮志（たけし）氏と結婚したことを報告した長澤。インスタグラムのストーリーズを更新すると、「懐かしい写真もらった」とコメントし、雪の中ニット帽を被るなど冬の装いをした写真をアップ。続けて、「もっと懐かしい写真見つけた」とコメントし、幼少期の抱きかかえられた写真も公開した。

ＳＮＳ上では「いつのなんだろう」「なんやこれ…やっぱ長澤まさみ可愛すぎやろ」「綺麗すぎてロック画面にしました」「長澤まさみってお父さん似だよなってずっと思ってたけど、まさか赤ちゃんの頃からお父さん似とは思わなかったぞ」「赤ちゃんの写真がお父様そっくり 親子すぎる」などの声が集まっている。父親はサッカー元日本代表で、Ｊ２ジュビロ磐田の初代監督を務めた長澤和明氏。

長澤は１日、所属する東宝芸能株式会社を通じ、「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表した。福永氏は北海道出身。２００３年に渡米、映像制作を学ぶ。ニューヨークを拠点に活動後、２０１９年に東京に拠点を移す。エミー賞で史上最多１８部門を制覇した大ヒット映画「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」に携わり、第７話の監督を務めるなど国際的に活躍している。