新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、2日間山奥で修行 メンバーと連絡取れずも「余裕でした」
4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が25日、都内で行われた映画『迷宮のしおり』の公開御礼舞台あいさつに登壇。過去に2日間、山奥で修行したことを明かした。
【写真】「履いてますよ！」スカートをまくり上げる新しい学校のリーダーズ・SUZUKA
登壇者は作品にちなんでスマートフォンを持たず、どれくらい過ごせるのかという質問に答えた。SUZUKAは、過去に2日間、山奥で“修行”したことを告白。電波がなくメンバーとも連絡を取れなかったというが、「（スマホがなくても）2日は余裕でした」と話した。
修行の中身については「具体的にはここで言えませんが、“オッス”という修行です」とはぐらかしていた。
役柄にちなみ、セーラー服姿で登場したSUZUKA。「安心して下さい。履いてますよ」と、とにかく明るい安村のネタを披露し、スカートをまくり上げて緑のジャージを見せた。
本作は、『マクロス』『アクエリオン』シリーズなどを手掛けたアニメ監督・河森正治氏の初オリジナル劇場長編アニメーション。河森監督が「歌」「SF」に、誰もが共感できる「スマートフォン」あるあるを組み合わせ、エモーショナルな異世界青春脱出劇として描きだし、新たなフィールドへと挑む。
舞台あいさつにはSUZUKAのほか、俳優の齋藤潤、timeleszの寺西拓人、河森氏が登壇した。
