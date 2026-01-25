スピードスケート男子500メートルでミラノ・コルティナ五輪代表内定をつかんだ新濱立也選手が、支えてくれた妻であるカーリングの吉田夕梨花選手への思いと五輪へ向けての気持ちを語りました。

2025年4月、バイクトレーニング中に交通事故に遭い、顔の骨折などの大けがをした新濱選手。それでも懸命なリハビリを続け、奇跡の復活を果たし、2大会連続の五輪内定をつかみました。

五輪内定し率直な気持ちを聞かれると、「やっとスタートラインに立てたなという思いでいっぱいです」と語りました。

2022年の北京五輪からこの4年間を振り返り、「諦めないで常に前を向いて、ミラノの舞台に戻るっていう強い気持ちをずっと持ち続けてやってきた。苦しかったですけど諦めなくて良かったなという気持ちです」と答えました。

この時期を支えてくれた、大きな存在となったのは、カーリング女子のロコ・ソラーレに所属する妻の吉田夕梨花選手。

妻への思いを聞かれると、「この4年間妻がいなければ、ここまで前向きに過ごすことはなかったし、いろんな場面で妻には支えられました。家族にもいろんな心配をかけてきてたので、沢山の人に支えられながら、ミラノの切符を勝ち取れたのかなと思います」と答えました。

さらに、代表内定が決定した選考会では、「妻があそこまで涙するところを自分も見たことがなかったので、妻は妻で思うことがあったんじゃないかなというのはあります。9月の代表選考を見に行って、負けた姿を見ましたし、その瞬間に『ミラノは託したよ』といわれたときは本当に大丈夫かなという思いはありました。自分も4月けがをして不安もありましたし、ただ自分が行くしかないというのはずっとあったので、どうにかして妻をミラノに連れて行きたい。そこの強い気持ちはずっと続けながらここまでやってきた」と語りました。

最後に五輪へ向けて、「この4年間崖っぷちを過ごしてきましたし、いろんな困難を誰よりも乗り越えてきたという自負はあるので、そこは精神的には他の選手よりも強いと思いますし、その経験値をミラノの舞台で決められた日にちにしっかりピーキングを持って行けるような調整をしていきたい」と意気込みを語りました。