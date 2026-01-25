カルディで毎年大人気の「ネコの日バッグ」事前抽選申込みがスタート。2026年はダンガリー調生地の大人デザイン

カルディコーヒーファームは、2026年1月22日から「ネコの日バッグ」の抽選販売を行っています。

グッズから食料品まで大ボリューム♡

毎年この季節恒例、2月22日「ねこの日」に合わせたバッグが今年も発売。

2026年は、ダンガリー調の生地に毛糸玉で遊ぶ猫の刺繍をあしらった、2種類のバッグが登場しています。

●ネコの日バッグ

大人なグレーカラーのダンガリー調生地のバッグに、ネコたちの刺繍がさりげないアクセントに。裏地にもキュートなネコ柄がプリントされています。コンパクトなサイズ感なので、近所のちょっとしたお出かけにも便利です。

4匹の猫が描かれたガジェットケースも付いています。アクセサリーやイヤホンなどの小物の持ち運びに便利です。

内容は以下の通り。

・オリジナル バッグ （サイズは約縦20×横30×マチ8.5cm、持ち手26cm）

・オリジナル ガジェットケース （サイズは約縦8×横11.5cm）

・ジャンナッツ オリジナルカレンダー（1個/期間：2026年2月〜2027年2月）

・ジャンナッツ 2種アソートバッグ（ボルドヌイ、フレンチブレックファースト各3個入）

・オリジナル ココアスティックパイ（個包装3個入)

・オリジナル ビターナッツチョコレート（個包装6個入）

価格は1980円。

●ネコの日バッグ プレミアム

シックなブラックカラーのダンガリー調生地に、ネコの刺繍をさり気なくデザインしたトートバッグ。こちらにも、中を開けるとネコ柄のプリントが。大容量サイズでポケットまでついていて、オフィスシーンなど普段使いにぴったりです。

3匹の愛らしいネコの刺繍がポイントのポーチは、大きさが異なる3つのポケット付き。小物を細かく収納できる優れものです。

セット内容は以下の通り。

・オリジナル バッグ（サイズは約縦25×横36×マチ11cm、持ち手36cm）

・オリジナル 3段マルチポーチ（サイズは約縦17×横14cm）

・ジャンナッツ ティーフィルター（1〜2杯分50枚入）

・ジャンナッツ オリジナルカレンダー（1個/期間：2026年2月〜2027年2月）

・ジャンナッツ ボルドヌイ（40g）

・オリジナル 紅茶のミニ栗バウム（個包装2個入)

・オリジナル ビターキャラメルチョコレート（個包装6個入）

価格は2990円。

実店舗で受け取りたい場合は、公式アプリから受取希望店舗を選択し、事前抽選の申込みを行ってください。

なお、神戸北店、西新井店、アトレ恵比寿店、エトモ池上店では取り扱いがないので注意してください。

申込み期間は、1月22日から2月4日23時59分まで。

当選発表は2月13日。受取期間は2月20日から24日まで。

公式オンラインストアでの事前抽選申込みは、2月9日10時から15日23時59分まで。

当選発表は2月16日。購入可能期間は2月16日から21日まで。

いずれの方法も、1人各1個までとなります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）