【特集】サッカー・アルビレックス新潟 立て直しを任された元守護神の新社長 再起を誓う野澤洋輔さんに密着《新潟》
サッカーJ2に降格したアルビレックス新潟。2月に元守護神の野澤洋輔さんが新社長に就任します。クラブの立て直しを任され、再起を誓う野澤さんに密着しました。
「Re:」に込めた思い
【野澤洋輔・次期社長】
「今シーズンのスローガン…“Re:ALBIREX”」
“再び”や“元に”などを意味する“Re:”。
野澤洋輔次期社長
こう掲げたのはサッカー・アルビレックス新潟の野澤洋輔・次期社長。
「“Re:”というものは過去を否定するものではありません。積み重ねてきたもの、それを力に変えて前に進むという意味です。“Re:ALBIREX”きょうからもう一度始めます。よろしくお願いいたします」
「Re:」というワードに込められた思いとは。
かつては守護神として活躍
【野澤洋輔・次期社長】
「あけましておめでとうございます！よろしくお願いします。相変わらず寒いですね。新潟らしくていいですね」
本格的にチームが始動するこの日、野澤さんの姿は新潟市内にありました。
【野澤洋輔・次期社長】
「正月はだいたい実家に帰るんですけど、静岡に行って英気を養って新潟に戻ってきました」
2月に迫った社長就任。かつてはチームの守護神として活躍しましたが、新たに任されたのはクラブの立て直しでした。
静岡県出身。2000年にアルビレックス新潟に加わったゴールキーパーは実力に加え、持ち前の明るさでサポーターからも人気を博します。
セカンドキャリアも新潟から
現役引退後のセカンドキャリアも新潟でスタートします。
経営面でクラブを支える営業部門に。
2023年にはJ1に復帰。観客動員、スポンサー収入などが安定し、経営規模は大きくなっていきました。
しかし去年、シーズン途中に監督を交代しながらも勝てない試合が続き、チームは最下位でJ2に降格。
元選手が社長就任へ
急務となったクラブの立て直し。白羽の矢が立ったのが、野澤さんでした。
【野澤洋輔・次期社長】
（就任会見）
「やはりアルビレックスの立ち位置はJ2ではないと、J1にいるべきだと思っていますので」
クラブ史上初めて、元選手が社長に就任することになったのです。
【野澤洋輔・次期社長】
（就任会見）
「J1にいるために 僕の力を注ぎたい」
Jリーグが「秋春制」に移行する今シーズン。スポンサーとの契約条件も変わってきます。
【野澤洋輔・次期社長】
「いい契約がまとまって、最終こんな感じでいけますかという確認をしてきました。キリがないですけどね、課題を挙げていたら」
J1からJ2へ のしかかる課題
J1からJ2へ。
集客、経営、発信。
カテゴリーが下がることで、これまでの課題がさらに重くのしかかってくることになります。
【野澤洋輔・次期社長】
「J2になって、減収が見込まれる中で、そのまま推移するようでは（強化費も）出せるものも出せなくなってくる。フロント、スタッフみんなで本当に頑張っていかないと…という危機感はある」
新体制発表の日
社長就任まで1か月。
年明け早々。新体制発表の日を迎えました。
【野澤洋輔・次期社長】
「あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」
【ステージMC】
「ゆっくりできた？」
【野澤洋輔・次期社長】
「全然だめ・・休めない」
ことし最初の大きなイベントとあって準備に余念がありません。
【野澤洋輔・次期社長】
（あいさつの練習）
「本日は…明治安田百年構想リーグ、アルビレックス新潟新体制発表会にご来場いただき、誠にありがとうございます…こんな感じ？」
新加入のバウマン選手のことで…
新加入の選手たちも集まり、並び順や想定される質問などを確認します。
ゴールキーパーのバウマン選手。
初めての新潟生活。かつての自分と同じポジションでもあることから気にかけていました。
【野澤洋輔・次期社長】
「バットマンって呼んでくださいって、あれは何？ジョークで言ってんのかな？」
【通訳】
「バウマンって言いづらいからじゃないですか」
【野澤洋輔・次期社長】
「バットマンよりバウマンの方が言いやすいよ、日本人は」
新体制発表の場では
守備陣の強化を編成の中心に据えた今シーズン。
新加入選手7人がアピールポイントや意気込みを話します。
【新加入 佐藤海宏選手】
「連戦の中でも全部フルで出たので、全部みてもらえばいいなと思います」
【野澤洋輔・次期社長】
（割り込むように発言）
「ちょっと笑顔が欲しいから、明るくやっていいんだよ、みんな」
【ステージMC】
「次の人がやりにくい…」
高卒ルーキーの松岡選手も思わず苦笑いです。
“深紅”の特別ユニフォームをめぐって
2月開幕する百年構想リーグは伝統の「オレンジ」ではなく、「深紅」のユニフォームで戦います。
現役時代、オレンジのユニフォームをまとった船越優蔵監督はこの色を見て…。
【船越優蔵監督】
（驚いた表情で）
「赤やな」
【寺川強化部長】
「新潟の花、ユキツバキ…」
【船越優蔵監督】
「そうなん？オレンジちゃうやん」
【野澤洋輔・次期社長】
「（色が変わったことが）わからないくらい、みんな似合っているというか…。（カメラに向かって小声で）監督も気づかなかったって」
サポーターの激励会へ
会見を終えると、このあとはサポーターを集めた激励会が始まります。
【野澤洋輔・次期社長】
「クラブ1発目のイベントなので、笑顔でサポーターの皆さんをお迎えしましょう！」
ステージには31人の選手が登壇。
グループに分かれてトークショーも行われました。
一方、にぎやかなステージの裏側では新たな試みが…。
次期社長の発案で…
【野澤洋輔・次期社長】
「グリーティングつきチケットという、ことし初の取り組み…」
Q誰の発案ですか？
【野澤洋輔・次期社長】
「（右手を挙げて）…はい（私）」
サポーターとの距離をより縮めようと、初めての取り組みとして選手とのふれあいができる特別チケットも用意しました。
【舞行龍ジェームズ選手】
「何年生？」
【サポーターの女の子】
「年長さん」
【舞行龍ジェームズ選手】
「年長さん？大きいね！」
自らカメラマンに
ここでは次期社長、自らカメラマンです。
【サポーターの家族】
「舞行龍選手に、サインもらったのがうれしかった」
「スタジアムでみるよりもかっこよかった」
「みんなでスタジアム行きます」
スローガンに込めた思い
今シーズンのスローガン、“Re:ALBIREX”。
あらためて、そこに込めた思いを聞いてみました。
【野澤洋輔・次期社長】
「クラブとは何か、アルビレックスってどんなチームだっけ？大切にしているものは何だっけ？というのを考えながら、新しいことにどんどんチャレンジしてほしいと思って作りました」
サポーターとのふれあい
【野澤洋輔・次期社長】
「体、元気、アルビね・・」
【サポーター】
「アルビがあっての私なんです」
【野澤洋輔・次期社長】
「じゃあ、アルビ、元気、体・・それじゃおかしいでしょ」
【サポーター】
「頑張ってもらわないと」
【野澤洋輔・次期社長】
「アルビが頑張れば、元気になる」
変わらず、エールを送ってくれるサポーターがいます。
クラブの立て直しへ。
【野澤洋輔・次期社長】
「期待を裏切らない。みんなに笑顔になってもらいたいと心から思っているので、そのために全力を尽くしたい。勝負の年だと思うのでビッグイヤーにしたい。“Re:ALBIREX”です」
クラブ、選手、サポーターがひとつになって。
再出発の1年が始まります。
2026年1月15日「夕方ワイド新潟一番」放送より