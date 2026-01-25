KID PHENOMENON¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ðÂè7²ó¡§ÎëÌÚÎÜ°Î¡¡¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¥¥ã¥é¤È¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊü¤Ä¥À¥ó¥¹
¡¡2026Ç¯¤Ë¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤ò·Þ¤¨¤ëLDH¡£6Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬NEO EXILEÀ¤Âå¤Î³èÌö¤À¡£LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¡¢THE JET BOY BANGERZ¡¢WOLF HOWL HARMONY¤Î4¥°¥ëー¥×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó³èÆ°¤Îµ¬ÌÏ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊNEO EXILEÀ¤Âå¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£Âè13ÃÆ¤ÏKID PHENOMENON¤è¤êÎëÌÚÎÜ°Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡KID PHENOMENON¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿LDH»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØiCON Z ～Dreams For Children～¡ÙÃËÀÉôÌç¤ÎÂèÆó¾Ï¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ëー¥×¡£2023Ç¯8·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØWheelie¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï7·î¤è¤êÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¡ØKID PHENOMENON LIVE ¡õ FAN MEETING TOUR 2025 ～D7SCOVER～¡Ù¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯¤Ï¡¢2·î¤Ë¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØJAPAN EXPO THAILAND 2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢4·î1Æü¤Ë7th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢7·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØKID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 ¡ÈKIDS00¡Çs¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2007Ç¯µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢KID PHENOMENON¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¤À¡£¸½ºß¤Ï¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë7¿Í¤À¤¬¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬²È¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Þ¤À¿È»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥êー¥Àー¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÎËö¾¾·ò²ð¤â¡Ö¥¶¡¦Ëö¤Ã»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢Ìþ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤¹°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÍÄ¾¯»þÂå¤«¤é³èÈ¯¤Ç¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éEXILE¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤¬¡¢2011Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¤¬ÈïºÒ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡¢Éü¶½»Ù±ç¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎEXILE¤À¤Ã¤¿¡£ÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡4ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç¤â¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î»Ò¡×¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢LDH¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯±þÊç¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡ØiCON Z ～Dreams For Children～¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¥ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÉ½¾ð´ÉÍý¤âÅ°Äì¤·¤¿°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê´î¤Ó¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Í¼¡¿³ººÁ°¤Î½µËö¹ç½É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï3°Ì¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤µ¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡KID PHENOMENON¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ã¥×¤È¤¢¤ï¤»¤¿½ÓÉÒ¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¥¯¥é¥ó¥×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥ó¥×¤È¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ò¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÆ°¤¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¾Í¤Î¥À¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¡£¤â¤È¤â¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ËEXILE AKIRA¤ä´äÅÄ¹äÅµ¡Ê»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¡Ë¤âÍÙ¤ë¥¯¥é¥ó¥×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Èà¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÌºÒ¤Îµ²±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì´¤ò¶»¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉ½¸½ÎÏ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤È¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ÇÃ¯¤«¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£°¦¤µ¤ìËö¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊü¤Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤Ï¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¤Íè¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë