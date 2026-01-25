声優・歌手の水樹奈々（46）が25日、TOYOTA ARENA TOKYOで全国ツアーの最終公演を行い、25周年の活動を締めくくった。

「UNLIMITED BEAT」で炎を噴き上げながらスタートすると、観客9000人の力強いコールも合わさりライブの勢いはMAXに。水樹は「攻めの体制でこのままぶっちぎってまいりますので、皆さんついてこれんのかー！みんなの本気見せてくれー！燃え尽きるぞー！」と声を張り上げ、大歓声が響いた。

本ツアーは、歌手デビュー25周年記念日からスタート。その軌跡を辿り、過去にリリースしたアルバム14枚の中からファン投票で選ばれた各1曲ずつを、14公演で披露してきた。この日は、7枚目の「ULTIMATE DIAMOND」から、「少年」を歌唱。同曲では、水樹のライブバンド「Cherry Boys」で「ファイヤー」の愛称で親しまれるサックス・藤陵雅裕が2年半ぶりに登場し、情熱的にパフォーマンスした。

演奏を終えると、藤陵は23年に脳梗塞を発症していたと告白。壮絶なリハビリを経て念願のステージ復帰がかなったという。「夢にまで見たステージに戻ってこれて本当にうれしい」と喜びを口にすると、会場からは大きな「ファイヤー」コールが巻き起こった。

そして水樹は「このツアーは、今までの歩みを、みんなと共に歩んできた道を改めて振り返りながら、追体験しながら、未来のビジョンを見渡せていけたら、これからも共に歩んでいってもらえたらなという思いを込めてセットリストや演出を組んでいきました。みんなと共に完成させていくステージは本当に幸せで、私ってなんて幸せ者なんだろうなと毎公演かみしめさせてもらってます」としみじみ。「これからも水樹奈々にかかってきてください！77歳ライブまでは、もう一回25周年ライブやっても足りないのよ。なのでみんな、覚悟してついてきてよ！」と呼びかけた。

アンコールでは、9月22、23日に国立代々木競技場第1体育館でライブを開催することや、7月8日に新シングル「CRIMSON BULLET」を発売することを発表。今年1年もパワフルに突き進んでいくことを伝えた。