ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 究極の選択「持ち家派」VS「賃貸派」〜街頭取材121人と住まいのプロ8… 究極の選択「持ち家派」VS「賃貸派」〜街頭取材121人と住まいのプロ8人がどちらを選ぶのか徹底取材【それスタ】 究極の選択「持ち家派」VS「賃貸派」〜街頭取材121人と住まいのプロ8人がどちらを選ぶのか徹底取材【それスタ】 2026年1月25日 19時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 家賃や住宅価格の高騰が続くいま、まちゆく121人が「持ち家」と「賃貸」どちらを選ぶのか徹底調査！住宅のプロ8人による「本音の選択」も聞いてきました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 思いやり, ホテル, 神奈川, 介護タクシー, 法要, 射出成形機, ダイス, 徳島, 鎌倉