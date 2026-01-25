大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第14節が24日（土）と25日（日）に行われた。

現在5連勝中のPFUブルーキャッツ石川かほくは、群馬グリーンウイングスをホームに迎えた。GAME1はブロックで優位に立ったPFUの白星に。しかし、GAME2ではリベンジに燃える群馬が勝利を収めた。今節を終え、PFUは5位に転落。対する群馬は6位に順位を上げている。

©SV.LEAGUE

前節を終え、3勝21敗で12位の岡山シーガルズは、12勝12敗で10位のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズとホームで対戦。勝率でKUROBEと大きな差がある岡山だが、GAME1はセットカウント3-1で勝利した。活躍を見せたのはアウトサイドヒッターの中本柚朱。両チーム最多の32得点をあげた。続くGAME2ではKUROBEが勝利。KUROBEは1敗したものの、他チームの結果を受けて9位となった。

©SV.LEAGUE

ここまで5連敗中のAstemoリヴァーレ茨城は、首位を走るNECレッドロケッツ川崎とのアウェー戦に挑んだ。GAME1をセットカウント1-3で落としたAstemoだが、続くGAME2は強敵相手に食らいつく。Astemoはフルセットの激闘を制し、連敗をストップ。今節を1勝1敗の痛み分けとした。

©SV.LEAGUE

ヴィクトリーナ姫路と埼玉上尾メディックスは、1勝1敗の引き分けとなった第5節以来に対戦。迎えた今節は、ホームの姫路が2連勝をあげる結果となった。この結果を受け、姫路は4位に浮上。一方、連敗を喫した埼玉上尾は順位を一つ下げ、7位となった。

©SV.LEAGUE

前節で最下位の14位に転落した東レアローズ滋賀は、3位の大阪マーヴェラスとアウェーで戦った。GAME1、何とか悪い流れを断ち切りたい東レ滋賀は大阪MVを相手に粘りを見せる。先に2セットを奪い、勝利に王手をかけたものの、大阪MVの勝負強さを前に敗戦。GAME2もストレートで負けを喫した東レ滋賀は、第6節GAME2から続く15連敗となった。

©SV.LEAGUE

その他、クインシーズ刈谷はアランマーレ山形とのアウェー戦で連日のストレート勝利。SAGA久光スプリングスはデンソーエアリービーズとホームで対戦し、2連勝を収めた。

次戦の第15節では、2月7日（土）と8日（日）にデンソー vs 姫路、群馬 vs 大阪MV、PFU vs 埼玉上尾、刈谷 vs 岡山、Astemo vs A山形、KUROBE vs 東レ滋賀、SAGA久光 vs NEC川崎の全7カードが行われる。なお、第15節の前に『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』が1月31日（土）に開催される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第14節 GAME1結果



大阪マーヴェラス 3-2 東レアローズ滋賀

（19-25、25-22、23-25、25-15、15-11）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-1 群馬グリーンウイングス

（25-16、25-22、23-25、25-22）



アランマーレ山形 0-3 クインシーズ刈谷

（17-25、18-25、15-25）



NECレッドロケッツ川崎 3-1 Astemoリヴァーレ茨城

（34-36、25-22、25-21、25-16）



ヴィクトリーナ姫路 3-1 埼玉上尾メディックス

（25-21、25-22、18-25、25-21）



岡山シーガルズ 3-1 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズく

（25-22、29-27、25-27、25-21）



SAGA久光スプリングス 3-1 デンソーエアリービーズ

（25-15、26-28、25-19、25-18）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第14節 GAME2結果



大阪マーヴェラス 3-0 東レアローズ滋賀

（25-15、25-23、25-17）



PFUブルーキャッツ石川かほく 1-3 群馬グリーンウイングス

（25-23、22-25、15-25、20-25）



アランマーレ山形 0-3 クインシーズ刈谷

（12-25、17-25、27-29）



NECレッドロケッツ川崎 2-3 Astemoリヴァーレ茨城

（26-24、32-34、25-18、23-25、9-15）



ヴィクトリーナ姫路 3-0 埼玉上尾メディックス

（25-21、25-23、26-24）



岡山シーガルズ 1-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズく

（22-25、25-19、15-25、19-25）



SAGA久光スプリングス 3-2 デンソーエアリービーズ

（21-25、25-21、25-23、25-27、15-11）