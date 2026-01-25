与野党の党首らは２５日、テレビ番組に相次いで出演し、衆院選で訴える経済対策や消費税減税などを巡って論戦を交わした。

高市首相（自民党総裁）は、２年間限定の食料品の消費税率ゼロについて、２０２６年度中の実現を目指す考えを示した。

首相はフジテレビ番組で、消費税減税は、所得税減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入までの「つなぎ」の対策だと強調した。その上で、租税特別措置（租特）の見直しなどを消費税減税の財源に充てるとし、「補助金の見直しも含めて１年で４兆８０００億円は出る。確信を基に申し上げている」と述べた。

日本維新の会の藤田文武共同代表は「２６年度までに（消費税減税関連）法案を成立させるという意味だ」と語った。これに対し、国民民主党の玉木代表は、「与党税調でも政府税調でも消費税（減税）の議論はされてない」と述べ、与党の姿勢を批判した。

中道改革連合の野田共同代表は消費税減税など経済対策の財源として政府系ファンドの創設を挙げ、「運用益でやるという賢い財政をやりながら、（消費税減税の）年内実施に向けて全力を尽くしていく」とした。

これに関連し、自民の小林政調会長は２５日のＮＨＫ番組で、政府系ファンドで外国為替資金特別会計（外為特会）や年金積立金などを運用対象とする中道改革の案については、「様々な問題が出てくる」と否定的な見方を示した。