À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤Ç¤Î¿å¼ùÆà¡¹¡Ê46¡Ë¤¬25Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025¡Ý2026¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï25Ç¯12·î6Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô14¸ø±é¤Ç¼Â»Ü¡£23Æü¤«¤éÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¸ø±é¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Ç·×2Ëü6000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡ÈLIVE VISION¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¦²áµî¡¦Ì¤Íè¤¬Ï¢ÌÊ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ÉñÂæ¸åÊý¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Éý¤ÎµðÂç¤Ê¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤â²ÄÆ°¼°LED¥Ñ¥Í¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢±ÇÁü¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¸å¡¢ÀÖÊ¸»ú¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¿å¼ù¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ï¡ÖUNLIMITED BEAT¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¤Ë²¿ËÜ¤â¤Î²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤ë±é½Ð¤ÎÃæ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥ó¤òÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¡¢¥¨¥ì¥¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥à¤È¤¤¤¦7¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖOrchestral Fantasia¡×¤Ç¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç°ÜÆ°¡£3¶ÊÌÜ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊÑ·Á¡£À±¶õ¤ä±§Ãè¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖMoment of Truth¡×¤È¥Ï¡¼¥É·Ï¤Î3¶Ê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤è¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ª¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÀ¼±ç¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï9000¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¸åÊý¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï360ÅÙÁ´Éô¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®µ¤¤¬¸å¤í¤«¤é¤â¤¯¤ë¤«¤é¡¢¾ï²Æ¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¸åÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿¶¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¹¶¤á¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¤Ê¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎËÜµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡º£Æü¤ÏºÇ¹â¤ÎÆü¤Ë¤¹¤ë¤¾¡ª¡¡Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤¾¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ë³Ð¤«¤é¤â¡È¿å¼ù¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤Ê°ì´ü°ì²ñ¡É¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â1¥¹¥Æ¡¼¥¸1¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢1¶Ê1¶Ê¤òÁ´ÎÏÁ´³«¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¶¦¤Ë²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿å¼ùÆà¡¹¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCONTEMPORARY EMOTION¡×¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÇïÆ°¡×¤ä¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê´ë²è¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼·èÄê¶Ê¡Ö¾¯Ç¯¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë6¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´26¶Ê¤ò²Î¾§¡£°áÁõ¤Ï¡¢»ç¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥É¥ì¥¹¤ä°ÒÉ÷Æ²¡¹¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Õ¥ê¥ë¥É¥ì¥¹¤Ê¤ÉÁ´5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î8Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCRIMSON BULLET¡×¤ÎÈ¯Çä¡¢9·î22¡¢23Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¶¦±é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖNANA MIZUKI LIVE GRACE 2026¡ÝOPUS IV¡Ý¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û