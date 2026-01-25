辻希美、子供たちのうつ伏せ2ショット公開に反響「思わず口角上がる」「すごくキュート」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】タレントの辻希美が1月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供2人が仲良く寝そべる後ろ姿を披露し、話題となっている。
【写真】5児のママタレ「思わず口角上がる」子供たちの後ろ姿2ショット公開
辻は「可愛いーなぁ」とつづり、写真を投稿。三男の幸空（こあ）くんと思しき少年と、次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが床にうつ伏せで並んで何かを熱心に見ている様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「仲良し兄妹」「思わず口角上がる」「すごくキュート」「なんて可愛い後ろ姿」「何か相談してるみたい」といったコメントが寄せられている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、子供たちの2ショットを披露
◆辻希美の投稿に反響
