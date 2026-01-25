南雲奨馬＆濱屋拓斗主演BLドラマ「The Boy Next World 」登場人物の関係性明らかに 先行カット＆相関図解禁
【モデルプレス＝2026/01/25】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World〜並行世界の恋人〜」（2月1日19時〜FODにて見放題独占配信／3月2日〜深夜フジテレビにて放送）より、第1・2話のあらすじ、先行カット、登場人物相関図が公開。あわせて、挿入歌情報、追加配信情報も解禁された。
今回、第1・2話のあらすじや先行カット、登場人物相関図が公開。あわせて、物語の感情に静かに寄り添う挿入歌として荒井麻珠の「parallel」が決定した。同楽曲は麻珠のフェイクとonong氏の繊細なピアノから始まり、「parallel」という言葉が繰り返される印象的なサビ、そして日本語詞とRAP調の英詞を織り込んだ構成が、聴く人の心に静かで、かつ強い余韻を残す。切なさと温もりを併せ持つ荒井特有の歌声が鮮やかに響く1曲となっている。
挿入歌担当にあたり、荒井は「この度は素敵な作品の一部になれる事とても嬉しく思っています。ありがとうございます！誰かを想う、愛情深い気持ちがこの曲にはたっぷり詰まっています。自分の中で“優しさ”をテーマに、エアリーな雰囲気で歌いました。声を近くに感じて貰えたら嬉しいです。是非ドラマと合わせて楽しんで頂けたらと思います！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
平凡な大学生・四葉楓（よつばふう）はある朝、ラッキーカラーのパンツを履き忘れたことから、散々な一日を送るはめに。そんな一日の終わりに楓の部屋を訪ねてきたのは、誰もが憧れる人気者の先輩・鴻上沙羅（こうがみさら）だった。接点などないはずの沙羅だが、なぜか親しげに楓へ話しかけてくる。どこか噛み合わないやりとりの中で、沙羅は衝撃の一言を告げる。「俺たち、恋人同士なんだ」。
並行世界から来たという沙羅は、この世界の楓と付き合うために、楓を口説くと宣言する。戸惑う楓にかまわず、まるで恋人同士かのように尽くす沙羅。そんな中、沙羅が楓の部屋で見つけた糸電話が、並行世界での楓との出会いを思い出させる。一方、沙羅へのときめきを必死に抑える楓は、親友の叶野仁（かのじん）にある決意を告げる。
◆「The Boy Next World〜並行世界の恋人〜」相関図・挿入歌など解禁
◆「The Boy Next World〜並行世界の恋人〜」第1話あらすじ
◆「The Boy Next World〜並行世界の恋人〜」第2話あらすじ
◆荒井麻珠コメント
