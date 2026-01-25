離乳食幼児食コーディネーター・西野未姫、1歳長女の野菜たっぷり離乳食公開「参考になる」娘の行動に対する対策に「気持ちわかる」
【モデルプレス＝2026/01/25】元AKB48でタレントの西野未姫が1月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳の娘のために作った離乳食を公開し、話題となっている。
【写真】26歳元AKB離乳食幼児食コーディネーター「参考になる」野菜たっぷり離乳食
西野は「味噌汁とミネストローネ」と題した写真を投稿。コンロの上の鍋に野菜がたっぷり入った味噌汁とミネストローネが入った様子を公開した。「最近スープ残しがちだけど 野菜を摂る方法が スープしかないのでとりあえず作った」と悩みをつづり「食べてくれますように」と祈りを添えている。
この投稿に「作っても食べてくれないの辛いよね」「気持ちわかる」「野菜たっぷりで最高」「食べてくれるといいな」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元AKB離乳食幼児食コーディネーター「参考になる」野菜たっぷり離乳食
◆西野未姫、1歳娘の離乳食披露
西野は「味噌汁とミネストローネ」と題した写真を投稿。コンロの上の鍋に野菜がたっぷり入った味噌汁とミネストローネが入った様子を公開した。「最近スープ残しがちだけど 野菜を摂る方法が スープしかないのでとりあえず作った」と悩みをつづり「食べてくれますように」と祈りを添えている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に「作っても食べてくれないの辛いよね」「気持ちわかる」「野菜たっぷりで最高」「食べてくれるといいな」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】