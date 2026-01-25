狩野英孝、初めて買ったCDは…「FFのサントラ欲しかったけど」母が欲しかったCDを選択

タレントの狩野英孝（43歳）が、1月25日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。“初めて買ったCD”について語った。



この日、“初めて買ったCD”の話題になり、狩野は「稲垣潤一さんの『クリスマスキャロル』（※正しくは『クリスマスキャロルの頃には』）」と話し、サンドウィッチマン・伊達みきおは、同じ宮城出身のアーティストだとコメント。



狩野は「ドラマやられてて。そのドラマに『クリスマスキャロル』が流れてて。うちの母親が『欲しい、欲しい』って。それで僕は…ファイナルファンタジーのサントラ欲しかったんですけど、それ（クリスマスキャロル）買いました」と語った。



「クリスマスキャロルの頃には」は、稲垣が1992年にリリースしたシングル。140万枚以上のセールスを記録した。