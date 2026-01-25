猫を飼っていると避けては通れない「爪切り」。今回ご紹介するのは、そんな爪切りを巡る飼い主と猫ちゃんのほんわかバトルの様子です。

絶対爪を切られたくない猫ちゃんに、飼い主さんが繰り出した技は…⁉

【動画：爪切りが嫌で『抵抗するネコ』→毛布で包んでみると……】

「新春爪切り大会」開催！

Youtubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、ミヌエットの猫♂「みにら」くんと飼い主さんの日常が紹介されています。

今回投稿されたのは新年を迎えたばかりのみにらくんと飼い主さんのとある1日の様子。

この日、飼い主さんは新年を迎え、気持ちを新たに最近やっていなかった爪切りを行うことにしました。

しかし、爪切りへの嗅覚が鋭いみにらくんは抱っこされた瞬間から異変を感じ始めたようです。

飼い主さんはまずおやつを「前払い」することに。

みにらくんの表情が和らいだところで、いざ爪切り開始。

ところが飼い主さんが爪切りを持ったとたん、みにらくんは体をぐにゃぐにゃにして逃げ姿勢に。

かわいい鈴のついた首輪が取れそうになるほどの必死の抵抗です。

飼い主さんは冷静に首輪を取って投げ飛ばし、爪切りを続行します。

仕方ない…「アレ」だ！

どうしても爪切りが嫌なみにらくんはそれでも抵抗の手を緩めません。

そこで飼い主さんは奥の手「アレ」を使うことにしました。

それは…「毛布」！

毛布でみにらくんのお顔を隠し、何をしているか見えないようにして大人しくさせる作戦です。さすがのみにらくんもこれには降参。大人しく爪を切らせてくれるのでした。

そして切り終わった後は、毛布からお顔を出して、まるで赤ちゃんのようなおくるみ姿に。

これには飼い主さんもメロメロです。

終わったら「逃」

爪切りが終わったら飼い主さんの腕から逃げ出し、部屋のはじに逃げるみにらくん。「…」と何か言いたげに飼い主さんを見つめます。

そして…

梯子をのぼって上の部屋に逃げて行ったのでした。

このかわいらしいみにらくんと飼い主さんのバトルの様子にには「湯上がり猫みたいになって可愛かった❤」「自転車のカゴに入った宇宙人思い出したw」「首輪ぶん投げてみにら君よりキレてるマッマw」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では他にもみにらくんと飼い主さんの時々笑いあり日常などたくさんの投稿やLIVE配信がされています。

