猫なのか、液体なのか。猫なのか、座布団なのか。くつろいでいる姿が「本当に猫さんかどうか怪しい」と、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で54万再生を突破し、「カーペットと一体化してるw」「とけてる笑笑」「猫はどんな姿になっても癒し」といったコメントが寄せられました。

【動画：ホットカーペットの上でくつろぐ猫を見ると……猫とは思えない『衝撃のフォルム』】

もしかして猫じゃない？

TikTokアカウント「のあごろうとこたろう」に投稿されたのは、ホットカーペットでくつろぐ猫の「のあごろう」くんの様子。のあごろうくんは寒いのが苦手なのか、冬になるとくっついてきてくれるのだとか。

ある日、そんなのあごろうくんがホットカーペットで温まっている姿を見つけた飼い主さん。ところが、その姿が「本当に猫なの…？」と思ってしまうような姿をしていたそうです。

飼い主さんのお父さんいわく、その姿はまるで「座布団」のようだったとのこと。ホットカーペットに体をぺたりとつける姿は液体のようにも見えます。ここに、「猫は液体」という言葉が証明されました！

オナラにビックリ

アカウント内の別の投稿でも、のあごろうくんがホットカーペットで液体化している姿を確認できます。この日は、みんなでテレビを見ていたそう。そんな時に「とある事件」が発生したといいます。

どうやらテレビを見ている最中に、飼い主さんのお父さんがオナラをしてしまったそう。すると、テレビに夢中だったのあごろうくんが振り返ってお父さんをジロリ。「オナラしたよね…」と言いたげな様子で、ジーっと見つめてきたそうです。

オナラを見逃さずに目で注意するのあごろうくんの姿に、飼い主さんも思わず爆笑してしまったとのこと。敏感にオナラを察知する姿を見たら、誰もが笑いをこらえるのは無理でしょう。

液体化中は邪魔禁止！

さらに別の投稿では、液体化するのあごろうくんが激怒する様子も。なぜのあごろうくんが激怒したかというと、のんびりしている最中に飼い主さんがコロコロをかけてしまったから。液体化中に邪魔されることは、大好きな飼い主さんであっても許されないようです。

あまりにも平べったくなりすぎて、猫さんかどうかも疑わしい…。液体にも座布団にもなれてしまう、のあごろうくんなのでした。

記事冒頭でご紹介した液体化するのあごろうくんの様子には、「平べったくなってんの可愛いw」「猫ってこんなに面積あるんやwww」「ホットカーペット気持ちいいんだよねー」といったコメントの他に、「この現象、うちではアジフライって呼んでます」「前世が座布団」「確認します、猫ですよね？」などの声も寄せられました。

TikTokアカウント「のあごろうとこたろう」では、テレビに興味津々なのあごろうくんの姿や甘えん坊タイムに突入するこたろうくんの姿など、癒やし満載の2人の姿を見ることができます。

のあごろうくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「のあごろうとこたろう」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。