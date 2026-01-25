放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で郄石あかり（23）演じる主人公・小泉セツの育ての母である小泉フミ役を務めている池脇千鶴（44）。彼女にとって、『ばけばけ』は、自身がヒロインをつとめた‘01年の『ほんまもん』以来、24年ぶりの朝ドラだ。

「『ばけばけ』では、言葉数は多くないものの、ヒロインを優しく見守る母親を演じ、存在感を発揮しています。実力派俳優として知られる池脇さんですが、SNSをやっておらず、近年バラエティ番組に出演することもほとんどありません。

ですので、プライベートが謎に包まれているという印象を持っている視聴者も多いのでは」（NHK関係者）

そんな池脇が認めた“弟分”がいるようだ。芸能関係者が明かす。

「俳優の金井浩人さん（33）です。池脇さんは‘18年公開の映画『きらきら眼鏡』で金井さんとともにW主演を務めました。

当時、金井さんは事務所に所属しておらず、同作の関係者が携わっていたワークショップに参加していたことが縁で主役に抜擢されたそうです。

主演を張ることもあり、今後の活動を見据えて所属先を探し始めましたが、なかなか見つからなかったそうです。そこで、金井さんのことを高く評価していた池脇さんが、彼女の所属する事務所を推して、結果的に入ることになりました」

‘18年9月に開かれた『きらきら眼鏡』の舞台挨拶で、池脇は金井のことをこう絶賛していた。

「本読みをした時、現場で会った時、もう“出来上がっている”というか……。かなわないなって感じがしていました」

その後、二人は‘21年1月期に放送された池脇の主演ドラマ『その女、ジルバ』（東海テレビ）でも共演した。

現在、金井は事務所から独立してフリーで活動しているが、話題作への出演が続いているようだ。

「エミー賞で史上最多の18部門を制覇したハリウッド制作ドラマ『SHOGUN 将軍』に出演していて、1月から撮影が始まる『SHOGUN 将軍』のシーズン2にも出演が決まっています。

また現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも織田信長の家臣・佐久間盛重役で出演しています」（前出・芸能関係者）

池脇は、俳優として“化けていく” 金井を優しく見守っていることだろう。