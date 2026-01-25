女子プロゴルフの青木香奈子（マイナビ）が２５日、都内でウェア契約を結ぶデサントのイベントに出席した。

ショットの飛距離や安定性を求め、昨季の体重５１キロから「目標はプラス７〜８キロ」と増量に挑戦中。１日５食に変え、寝る３０分前にお餅を３個食べる“爆食い”ぶりで、すでに４キロほど増えた。週３回のトレーニングもこなし、「振り負けしないように体重を増やしている。下（半身のサイズ）はＳからＭに変わりそう」と早くも効果は絶大だ。

この日夜にはハワイへ移動し、約２週間の合宿を敢行。南国のゴルフ場でラウンドやクラブ調整、トレーニングを重ねる予定だが「ラウンドは３〜４時間で終われるし、ワイキキの砂浜でダッシュしてみようかな」とプランを明かした。ハワイは毎年訪れているが、意外にも海に入ったことがなく「今年は水着を買ってしっかり入りたい。ビキニ？ 頑張ります…。スカートでさえ躊躇（ちゅうちょ）するのに。スクール水着ならいけるかな」と“ワイキキデビュー”を見据えた。

プロ１年目の昨季は下部ツアーで初優勝したが、メルセデス・ランクは１１１位と低迷した。今季はまずは下部ツアーが主戦場となるが、レギュラーツアーは第３戦のＶポイント×ＳＭＢＣレディス（３月２０〜２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ）が自身のシーズン初戦になる予定。「体重とともに調子も上げたい。レギュラーツアーでシード獲得と優勝を目指したい」と声を弾ませた。