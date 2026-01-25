¿å¼ùÆà¡¹¡Ø¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥ó¥Ö¥ì¡ÙOP¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö¡Öºî»ì¤Ïº£²ó¤â¿å¼ù¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¼Í¥¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢7·îÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡Ù¡Ê¥¬¥ó¥Ö¥ì¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿å¼ùÆà¡¹¤â½Ð±é¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥ó¥Ö¥ì¡ÙPV
¡¡ËÜÆü¡¢Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¿å¼ùÆà¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤â¥Õ¥§¥¤¥ÈÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë£··îÊüÁ÷¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥ó¥Ö¥ì¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖCRIMSON BULLET¡Ê¥¯¥ê¥à¥¾¥ó ¥Ð¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿å¼ùËÜ¿Í¤«¤é´ÑµÒ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡Ù¤Ï¡¢2004Ç¯¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¡¦¹âÄ®¤Ê¤Î¤Ï¤¬¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤ÏËë¤òÌÀ¤±¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¹âÄ®¤Ê¤Î¤Ï¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¡²è¡¦¥²¡¼¥à¡¦±Ç²è²½¤È¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡Ù¤Ï¡¢2018Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï Detonation¡Ù¤«¤é8Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¿å¼ùÆà¡¹¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÂÔË¾¤Î¤Ê¤Î¤Ï¿·ºî¡ªTV¥¢¥Ë¥á¤ÇºÆ¤Ó¥Õ¥§¥¤¥È¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼çÂê²Î¤â¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¾¯½÷Ã£¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¿®Ç°¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¡¢¹üÂÀ¤ÇÇ®¤¤¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢µã¤¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬À¦¤¦¤Í¤ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Î¤Ê¤Î¤Ï¶Ê¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªºî»ì¤Ïº£²ó¤â¿å¼ù¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
