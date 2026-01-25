ズボンの脱ぎっぱなしが生んだ面白すぎる「生物」の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で111万回再生を突破し、「入ってみたかったんだねｗ」「新種の生き物で草」「カオナシがいる！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：旦那がズボンを脱ぎっぱなしでトイレへ→部屋に戻ると⋯想定外だった『まさかの状況』】

パパがトイレに行ったあと…

TikTokアカウント「mametaco」の投稿主さんは、豆柴の「たこ」ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、パパがトイレに行ったときのこと。パパは、リビングにズボンを脱ぎっぱなしにしてトイレに行ってしまったそうです。

しばらくしてトイレから戻ると、そこには不可解な動物が発生していました。パパが脱いだズボンの中に、たこちゃんが入り込んでしまっていたのです。ズボンの裾とたこちゃんの顔がぴったりサイズだった結果、まるで「カオナシ」のような姿に…！！

謎すぎる姿に大反省！？

たこちゃんは、まるで自分が被害者かのような哀れな表情でこちらを見ていたそう。ズボンから出ようとするも、前足を出す穴がなくドツボにはまるばかり…。

ズボン脱ぎっぱなしのパパ、イタズラをしたたこちゃん、2人の行動の結果が、新しい生物を生み出しました。今回のことで、きっとお互いに反省したことでしょうね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「一瞬何者なのか分からずフリーズしました」「何度観ても可愛くて仕方ない」「大好きな人の匂いに誘われてしまったのか…」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「mametaco」には、たこちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mametaco」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。