「良い兄妹ですね」「優しい世界」と見た人の心を温めているのは、小さな女の子がわんちゃんにおやつをあげる光景。女の子に「おすわり」と言われてお利口におすわりをするわんちゃんと、その姿を嬉しそうに眺める女の子の光景が癒されると反響を呼んでいます。そちらの投稿は21万再生を突破することとなりました。

【動画：小さな女の子に『おすわりして』と言われた犬→ちゃんと座ったら…癒やされる『幸せの光景』】

お孫ちゃんのおやつに興味津々のむぎ君

TikTokアカウント『Rio』に投稿されたのは、豆柴のむぎ君のおやつタイムの様子。この日、飼い主さんのおうちに遊びに来ていたお孫ちゃん。そこで、お孫ちゃんはむぎ君におやつをあげようとしていたといいます。

むぎ君はお孫ちゃんがおやつを持っていることに気が付くと、おやつを持っていたお孫ちゃんの手元に視線が釘付けになっていたそう。お孫ちゃんの一挙一動を近くでじっと見守っていたといいます。

むぎ君に『おすわり』してもらったお孫ちゃんは…

袋の封を切り、中からおやつを1つ取り出すと、その様子を静かにじっと見守るむぎ君。そんなお利口な姿を見たら、すぐにおやつをあげたい気持ちになってしまいますが、その前にまずはおすわりです。

お孫ちゃんがおやつを持ちながら「おすわりして」と伝えてみたところ…むぎ君はきちんとお孫ちゃんの言うとおりにおすわりをしてくれたそう！自分の指示がむぎ君に伝わったことに驚いたのか、お孫ちゃんはおすわりをするむぎ君の姿を見て、「したっ！」と目を丸くしていたといいます。

むぎ君とお孫ちゃんのそんな"はじめて"の光景に、温かい気持ちになります。

平和な光景に絶賛の声続々

その後、きちんとおすわりができたむぎ君は、お孫ちゃんから美味しいおやつを貰えたそう。むぎ君がお孫ちゃんの持っていたおやつをそっと咥えて持っていくと、お孫ちゃんは「食べた！」と嬉しそうな笑顔も見せてくれたといいます。

むぎ君のなんてことのない動作1つ1つに感動するその姿に、思わずこちらまで笑顔になってしまいます。きちんとおすわりをしてくれたうえに、自分の手からおやつを食べてもらえたお孫ちゃんは、もっとむぎ君におやつをあげたいと思ったのか「これいらん？」と、おやつの袋を再び手に取ったそう。そんなお互いの行動に喜びあうふたりの光景に、たくさんの人が癒されることとなったのでした。

そんな幸せいっぱいのむぎ君のおやつタイムの光景は、たくさんの人に温かい気持ちを届けることに。「平和すぎる（笑）」「『食べたっ！』のとこで『かわいっ！』って声出ましたｗ」「わんちゃんにもお孫ちゃんにも癒される」と、癒しを届けています。

TikTokアカウント『Rio』では、そんな優しいお兄ちゃん犬むぎ君と、黒柴ぜん君の優しい日々が投稿されていますよ。

むぎ君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Rio」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。