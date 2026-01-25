プレミアリーグ第23節マンチェスター・シティ対ウルブズの一戦が行われ、2-0でホームチームが勝ち点3を得た。これで首位アーセナルとの勝ち点差は「4」に。



シティは年明け以降、不調が続いており、この一戦の11人は普段とは違うメンバーに。後方では新加入マーク・グエイが早速先発。前線ではアーリング・ハーランドが今季のプレミアで初めてベンチスタートとなり、中央にはラヤン・チェルキが、そして左にはアフリカネイションズカップから戻ってきたオマル・マルムシュが選ばれた。





すると、6分、そのマルムシュにゴールが生まれた。右サイドからマテウス・ヌネスがクロスを挙げ、マルムシュが飛び込んで合わせた。その後も攻撃の手を緩めないシティは、前半アディショナルタイムにアントワーヌ・セメンヨのゴールで追加点。逆足でも強烈なシュートを放つガーナ代表FWは右サイドでも圧巻の存在感を示した。『BBC』ではシティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が、先制ゴールを決めたマルムシュを「特別な選手」と呼び、称賛している。「彼は特別な選手だ。さらなる向上の余地があり、ゴールへの意識とダイナミックなランニングのエネルギーを持っている。彼のことはWGよりも、ストライカーとして見ている。トランジションプレイが得意な選手だ。(ゴールは)本当に嬉しいよ」ハーランド不在の中でシティが選んだシステムは、チェルキの0トップだった。彼がフリーマンとなり、縦に速い展開ではマルムシュとセメンヨが2トップとなって、ゴールを目指す。この2選手は決定力のある選手で、ゴールに近い位置でプレイすることで輝きを増す。今後気になるのはマルムシュがハーランドと共存できるかどうかだろう。ペップ監督が語るようにマルムシュはWGの選手ではない。大外でボールを持った際の選択肢が乏しく、よりゴールに近い位置でどのようにハーランドとポジションを分け合うのか、注目したい。