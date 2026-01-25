「5-3-2は戦術の毒薬」過激発言の“中国ご意見番”が采配を痛烈批判　地元メディアも同調「散歩しているようだった」【U23アジア杯】

守備からカウンターを狙った中国だが、その作戦は実らなかった(C)Getty Images

現地時間1月24日まで行われていた「AFC U23アジアカップ・サウジアラビア」は、日本代表の2大会連続、史上最多3度目の優勝で幕を閉じた。ノックアウトステージに入ってからは、準々決勝でのヨルダン戦、準決勝の韓国戦と、それぞれ1得点だったものの、決勝の中国戦では4得点を挙げ攻撃力の高さを改めて示す結果となった。

【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩した決勝の「4ゴール」をまとめてみる

中国戦の4得点は、いずれも日本の巧みなボール回しから生まれている。大関友翔の先制点は右からのクロスが起点となっており、2点目の小倉幸成のゴールは左サイドからの仕掛が得点に繋がった。さらに後半、佐藤龍之介による3点目は、相手PA内へのスルーパスから相手のハンドを誘い、PKを獲得。また、ダメ押しの4点目、小倉のこの日2得点目も左サイド深くからのクロスボールがきっかけとなっている。

日本はフィールドを幅広く使った攻撃が機能したことで、試合序盤から主導権を握り最後まで放さなかった。一方、決勝まで無失点で勝ち上がるなど“堅守”が最大の特徴だった中国は、日本戦の結果について、厳しい反応が国内から上がっているようだ。

大会期間中、日本に対する過激な発言が話題となった中国の評論家ドン・ルー氏による、SNS上での投稿を、中国メディア『捜狐』が紹介している。

同メディアによると、決勝戦後、ドン・ルー氏が試合内容への見解として、中国の5-3-2の布陣について「戦術の毒薬」などと批判したという。また、アントニオ・プチェ監督にも厳しい言葉を投げかけたとして、「中盤の選手を“孫子”のように走らせ続け、最後は日本に完全に料理されたというのがドン・ルーの主張だ」と伝えている。