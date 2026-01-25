芳根京子が“ビーバー”に変身！映画「私がビーバーになる時」声優決定でもふもふ衣装ショットを披露し話題

女優の芳根京子が、“ビーバー”になりきる様子を披露し話題を集めている。

芳根は２５日までにインスタグラムを更新。「この度 ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』主人公メイベル役の日本版声優を務めさせていただくことになりました」と報告し、「やっと発表できたぁ！！！ディズニー作品に参加させてもらえて夢のようです。そしてビーバーになることができました 嬉しい！！！」と、喜びをにじませた。「たくさんの方に見ていただけるよう公開まで駆け抜けていきたいと思います！よろしくお願いします！！ ３月１３日（金）公開です！是非劇場で、笑って！驚いて！癒されて！そして“もふもふ”してください！」と告知し、「ハッシュタグは ＃わたビバ でよろしくお願いします」と呼びかけた。そして「今日はビーバー意識のスタイリングでした。もふもふ衣装に、髪も実は後ろでふたつお団子にしてます もふ」と、こげ茶のもこもこアウター姿でポーズを決めるショットを多数公開。最後に「Ｐ．Ｓ．大変大変遅ればせながら明けましておめでとうございます。２０２６年もどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつし、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「京子ちゃんおめでとうございます」「ついに解禁されてとっても嬉しいです」「絶対見に行きます」「可愛すぎるんですが！！」「芳根ちゃんが、ビーバー！かわいすぎる」などの声が寄せられている。