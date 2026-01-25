将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑む第７５期王将戦七番勝負第２局の２日目が２５日、京都市伏見区の伏見稲荷大社で指され、藤井が勝利し、シリーズ１勝１敗のタイとした。

２日目を迎え、立会人の福崎文吾九が先手・藤井の封じ手（５７手目）を読み上げて、午前９時にリスタート。ここで後手・永瀬は１時間５分の熟考に沈んだ。以降、藤井２９分、永瀬２７分、藤井５２分の考慮となった。

６６手目で永瀬が１日目の序盤に交換した角を打ち、盤上に動きが出た。さらに７２手目で角を成ると、藤井も７３手目で角を打った。９５手目で藤井は王手の歩を打つ。それを永瀬が玉で取り払った。

１０１手目で藤井が飛車を打って詰めろ。１０２手目で永瀬も飛車を打って王手をかけ、いよいよ大詰めとなった。

第１局は永瀬が勝利。藤井はデビュー以来、本棋戦を含めて３５期登場しているタイトル戦で、開幕からの連敗を一度も経験していないが、本シリーズでも２局目を快勝。“藤井神話”を継続させた。第３局は２月３、４日に東京・立川市の「オーベルジュときと」で行われる。

★藤井聡太王将が開幕局で敗れたタイトル戦

２１年度王位戦●〇〇〇〇

２２年度棋聖戦●〇〇〇

同 王位戦●〇〇〇〇

同 竜王戦●〇〇〇●〇

２３年度王座戦●〇〇〇

２５年度王将戦●〇