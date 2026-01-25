パンダ返還後の上野はどうなる？「従来通りの形でやっていく」　パンダに頼らない“次の挑戦”も

上野動物園の双子のジャイアントパンダが、25日に最後の観覧を終えました。

27日には日本からパンダがいなくなります。

そこで、人気者が去る街で“アフターパンダ”をどうするのか聞いてみました。

闇市から始まり、今は海外の観光客も集まる東京・上野のアメ横。

「（アメ横は）百貨店を横にしたようなもん。それで安いから、お客さん集まるのよ」と話すのは、上野観光連盟の二木忠男名誉会長。パンダ専任大使も務めてきました。

上野観光連盟・二木忠男名誉会長：

（Q.パンダの観光効果は感じた？）「パンダがいる街」で売ってますからね。常にお店はパンダをモチーフにしてグッズとか売ったりしてますから。

では“アフターパンダ”はどうするか聞くと…。

上野観光連盟・二木忠男名誉会長：

もう本当に…パンダが返還され、日本にパンダがいなくなるという、こういう状態は想像してなかった。「どうしたら？」って従来通りの形でね、やっていくしかない。でもパンダのグッズはなくさないようにしますから。お店の方にも「グッズは減らさないでください」と（伝えている）。（パンダが新たに）来るのを待ち続ける。待ちながら街を保っていく。

一方、新しい動きも。

江戸末期から続く、かつお節などの天然だし専門店「伊勢音」の4代目山崎さんは「昔のよさも大事にしていかなきゃいけない。それだけにこだわっていると置いてけぼりになってしまう。新たな開発をどんどんしていかないと」と話します。

表通り商店街を中心に進めているのが地方との交流。

パンダだけに頼らず、ここに来れば全国の逸品に出会えるという街の魅力を発信します。

2025年はその一環で、商店街の専門店が協力して“幻のお茶”とも呼ばれる静岡の「摩利支」を振る舞いました。

一方、一足先に“アフターパンダ”と向き合っている街、和歌山・白浜町。

2025年6月最後の4頭が中国に返還された「アドベンチャーワールド」では、パンダの飼育員を疑似体験できるイベントを実施しています。

いなくなってもファンとのつながりを大切にしたい、そんな思いから始まりました。

シンボルが去った後、街はそれぞれの形で“アフターパンダ”を考え続けています。