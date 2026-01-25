水曜日のカンパネラ、札幌公演が悪天候で時間変更 詩羽も「まだ会場に着いていない状態」
音楽ユニット・水曜日のカンパネラが25日、公式SNSなどを通じ、同日にZepp Sapporoで実施する公演について、開演時間を変更すると案内した。
【画像】水曜日のカンパネラ、札幌公演が悪天候で時間変更（全文）
悪天候によるもので、午後4時過ぎに「本日開催、水曜日のカンパネラ ZEPP TOUR 2025／2026〜可愛女子〜、Zepp Sapporo公演ですが、予定通り開催する運びとなりました。但し、悪天候の影響や公共交通機関の運休や遅延等でご来場出来ないお客様へはチケット払い戻し対応を行います」と伝えた。
その上で「メンバー／スタッフが会場へ到着するのが遅くなっており、 誠に大変恐縮ですが、開場／開演時間を変更させて頂きます」と説明。午後6時開演予定だったが、最新時間は「開場19:00／開演19:30／終演21:00（予定）」とした。
詩羽も自身のXを午後5時半ごろに更新し「私もケンモチさんもまだ会場に着いていない状態で、開演この予定よりも遅れてしまう可能性があります..!!」と報告。
さらに「既に会場付近で何時間も待機していただいているファンのみなさんには、大変な思いさせてしまい申し訳ないです。私たちもライブを開催できるよう全力で頑張るので、信じたり願ったり許したり、それぞれのパワーをいただけると嬉しいです」と呼びかけている。
