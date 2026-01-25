フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が24日に放送され、現役時代にヤクルトとソフトバンクでプレーし、メジャーリーグでも活躍した五十嵐亮太氏（46）がゲスト出演。セ・リーグの順位予想で発したコメントに共演者たちから厳しいツッコミを受けまくった。

この日は「プロ野球開幕SP どこよりも早い順位予想」がテーマの後編。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64）、中日OBの福留孝介氏（48）、広島OBの西山秀二氏（58）、ヤクルトOBの五十嵐氏が順番（Aクラスが前列、Bクラスが後列）に並び、2025年11月10日収録ながら2026年の順位予想をするという無謀な“超難題”に挑んだ。

この日、6人が予想したのはセ・リーグ優勝と最下位の2チームだけ。

阪神OBの鳥谷氏は「阪神強いんですよ、メチャクチャ」としながらもDeNAが優勝すると予想。理由については阪神・岡田、巨人・阿部、阪神・藤川と3年連続で新監督を迎えたチームが優勝している事実を挙げ「戦力があって監督が代わったDeNA。どうでしょう！」とぶち上げた。

これに元中日監督の谷繁氏が物言い。鳥谷氏が最下位予想したヤクルトも「監督代わってるよ」と指摘すると、鳥谷氏は「村上（宗隆）選手いなくなる。だいぶ状態悪いです」とし、その後も村上の抜けた穴が埋められないことを理由にヤクルト最下位予想が相次いだ。

この流れにヤクルトOBの五十嵐氏は「悔しいなぁ…」とポツリ。

自身もヤクルトを最下位に予想しながら「村上っていうんですけど、僕、最下位には書いてるけど全然Aクラス可能性あると思ってんですよ」とヤクルト浮上について語り、その根拠として「いま11月だからどうなるか。村上がいなくなればポスティングで行くので資金は入ってくるわけですよ。その資金でどれぐらいの選手獲れるのかってところと、去年（2025年）はけが人が多かったので、そのけが人さえしっかりすればっていうところとピッチャーですね、これが覚醒すれば全然（Aクラス入りはある）！」と力説した。

だが、ここで谷繁氏が「ブッ！」と噴き出してしまい、「なんで笑うんですか！」と五十嵐氏。

谷繁氏が「何かがいれば！」と大笑いすると、鳥谷氏も「願望ばっかり！全部願望ですよ！」とツッコミを入れ、番組MCの「ダウンタウン」浜田雅功（62）も「何かがいれば！覚醒すれば！」と大笑いとなった。

それでもめげない“球界のキムタク”。「でも育成の年ということもあって。見ててください！いま最下位（予想）ですけど。覆しますから、始まれば」と高らかに言い切ったが、ここでも浜田に苦笑いされ、「なんで笑うんですか！」と猛抗議する五十嵐氏だった。

【出演者6人の2026年セ・リーグ優勝＆最下位予想】

鳥谷敬氏 優勝：DeNA 最下位：ヤクルト

谷繁元信氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

岡崎郁氏 優勝：巨人 最下位：広島

福留孝介氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

西山秀二氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

五十嵐亮太氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

※2025年11月10日に予想