¡Ú£Á£Å£×¡ÛÃª¶¶Àï½ª¤¨¤¿¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬µ¢´Ô¡¡ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤È¤µ¤Ã¤½¤¯ÉÔ²º¥à¡¼¥É
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ã£Ï£Ì£Ì£É£Ó£É£Ï£Î¡×¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÃª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢¥Û¡¼¥àµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£±¡¦£´¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ë¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ç°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¥ê¥ó¥°¤Î£Á£Å£×¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤ÈÉÔÃç¤¬Â³¤¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤âÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃÝ²¼¤È¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥×¥í¥È¥·¥¿¡×¤¬¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¬¥ó¡õ¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¬¥ó¤Î¿Æ»Ò¥³¥ó¥Ó¤ÈÂÐÀï¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤Ö¤Á¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÝ²¼¤¬¹ë²÷¤Ê¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£²÷¾¡¤·¤¿ÃÝ²¼¤È¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¥³¥¤¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥ª¥«¥À¤¬Æþ¾ì¸ý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿à¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼á¤Ï¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯Çï¼ê¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Ä©È¯Åª¤Ê¥ª¥«¥À¤ÎÂÖÅÙ¤ËÃÝ²¼¤¬·ãÅÜ¡£¥ª¥«¥À¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡ÖÍè¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÅÜÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥¥ã¥ê¥¹¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥«¥À¤Ï¥Ë¥¿¥Ë¥¿¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð´é¤òÂ³¤±¤ÆÄ©È¯¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Î¡Ö¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×½à·è¾¡¤ÇÎ¾¼Ô¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¥ª¥«¥À¤¬¾¡Íø¡£¶§´ï¹¶·â¤Ç¤Î·èÃå¤ËÃÝ²¼¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ª¥«¥À¤ÈÃÝ²¼¤ÎÂÐÎ©¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯ÌÏÍÍ¤À¡£